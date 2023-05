Steve Jennings/Getty Images for TechCrunch

La compañía especializada en blockchain Ripple ha anunciado la adquisición de Metaco, una empresa de custodia de criptoactivos fundada en 2015 y radicada en Suiza, por 250 millones de dólares, en medio del avance de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) sobre el sector de los activos digitales.

“La diversificación en soluciones de custodia es un hito en la estrategia empresarial y de productos de Ripple, que aporta nuevas oportunidades de ingresos a la empresa”, indican desde Ripple, al tiempo que señalan que este movimiento “ampliará su oferta empresarial, proporcionando a los clientes la tecnología para custodiar, emitir y liquidar cualquier tipo de activo tokenizado”.

Brad Garlinghouse, CEO de Ripple, ha recalcado que, “a través de la fortaleza de nuestro balance y posición financiera, Ripple continuará presionando nuestra ventaja en las áreas críticas para la criptoinfraestructura”. “Incorporar a Metaco es monumental para nuestro creciente conjunto de productos y nuestra huella global en expansión”, ha asegurado.

El movimiento es visto por distintos analistas del mercado como un intento de diversificar su negocio fuera de Estados Unidos ante la ofensiva regulatoria de la SEC sobre el sector y sobre la propia compañía, con la que mantiene un litigio desde finales de 2020. Algunos creen que este conflicto podría extenderse hasta bien entrado 2026.

El principal punto de discordia es que XRP, ‘token’ nativo de Ripple, es similar a un valor que debería haber sido registrado en la agencia antes de ser emitido y vendido a los inversores. Recientemente, Ripple se ha anotado una victoria judicial después de que el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York haya dictaminado que la SEC no puede archivar el discurso de William Hinman, exejecutivo del regulador, en el que afirmaba que ethereum (ETH) no era un valor, un argumento clave en la defensa de Ripple.

“Como la jueza Netburn determinó en su orden del 13 de enero de 2022, los documentos del discurso de Hinman no están protegidos por el privilegio del proceso deliberativo porque no se relacionan con una posición, decisión o política de la agencia. Por lo tanto, el archivado de estos documentos no estaría relacionado con la preservación de la “apertura y franqueza” dentro de la agencia, ni tal interés sería lo suficientemente sustancial como para superar la fuerte presunción de acceso público”, indica el tribunal.

Recientemente, Garlinghouse, que cree que la victoria judicial es cuestión de tiempo, ha indicado que Ripple se habrá gastado una auténtica fortuna en su defensa. “Con la SEC, esta es la primera vez que he compartido esto públicamente, para cuando, habremos gastado 200 millones de dólares defendiéndonos contra una demanda que, desde el principio, la gente pensaba que no tenía sentido”, ha asegurado en una entrevista concedida a ‘CNBC’ durante la Dubai Fintech Summit.

Por su parte, Gary Gensler, presidente de la SEC, ha dejado claro que el organismo regulador no tiene intención de dar marcha atrás en su agresiva aproximación al sector y ha insistido en que las leyes de valores existentes ya se adaptan bien a las criptomonedas. Cabe recordar que, recientemente, la SEC ha fijado su vista sobre Coinbase.