El bitcoin (BTC) se tambalea en este inicio de semana. La criptomoneda reina trata de agarrarse a los 62.000 dólares después de una semana pasada bastante decepcionante para los precios de los criptoactivos, ya que el 'halving' no tuvo el efecto inmediato que algunos esperaban. No obstante, numerosos analistas señalan la reciente ralentización de las entradas de capital en los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) de BTC al contado como otro de los principales factores que han contribuido a este enfriamiento de los precios.

No obstante, los expertos de Bernstein se posicionan en contra de que esta tendencia sea "preocupante". Para esta firma de análisis, la desaceleración de los flujos de entrada de fondos cotizados es "una pausa a corto plazo" antes de que los ETF se integren más con las plataformas de banca privada, los asesores de patrimonio y más plataformas de corretaje.

"Hay un tiempo de gestación natural para que el bitcoin se convierta en una recomendación aceptable de asignación de cartera y las plataformas establezcan el marco de cumplimiento para vender productos ETF de bitcoin", explican estos analistas.

Bernstein dice que su expectativa de un máximo del ciclo bitcoin para 2025 de 150.000 sigue siendo la misma, ya que los "flujos de entrada de demanda sin precedentes de ETF han reforzado aún más nuestra convicción". El pasado septiembre, esta firma mostraba su convicción de que estos productos de inversión podrían abrir una oportunidad de negocio de 50.000 millones de dólares.

Asimismo, Bernstein también apunta que el ciclo de minería de bitcoins sigue siendo "saludable" después de la reducción a la mitad, con los principales actores consolidando las cuotas de mercado. Además, las tarifas de red de Bitcoin se han normalizado en un 10% de los ingresos de los mineros, tras haber subido después del 'halving'.

"La realidad es que la reducción de Bitcoin a la mitad no será por sí sola un catalizador para una carrera alcista sostenida en los próximos 12 a 18 meses. Puede que haya disfrutado de enormes beneficios tras sus anteriores reducciones a la mitad, pero el último acontecimiento se produce cuando la clase de activos está madurando y las condiciones macroeconómicas siguen siendo inciertas", destacan desde Kaiko, al tiempo que subrayan que los ETF tienen un papel importante que cumplir si la criptomoneda reina quiere seguir subiendo.

La semana pasada, los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) de BTC al contado experimentaron salidas netas de 217 millones de dólares, con Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) aumentando su salida semanal a más de 400 millones de dólares y volviendo a despertar dudas sobre su futuro. Según JP Morgan, la correlación entre los precios de los ETF de bitcoin y los flujos de entrada se ha debilitado, cayendo de un máximo de 0,84 en enero a 0,60 en las últimas jornadas.

Cabe señalar que Hong Kong está preparando el terreno para un cambio importante, con planes para habilitar la negociación de ETFs de BTC y ETH al contado antes de que termine el mes. Aunque estos nuevos fondos no se espera que atraigan tantos inversores como en EEUU, podrían fomentar una mayor adopción de las criptoactivos y animar a otras naciones a seguir su ejemplo. No obstante, la noticia de que los inversores de China continental no podrán operar con los ETF ha rebajado el entusiasmo por el lanzamiento.