La fuerte subida del ripple (XRP) es una de las principales noticias del mercado de las criptomonedas este lunes. El ‘token’ repunta por encima del 4% en las últimas 24 horas y vuelve a situarse en niveles previos a la quiebra de FTX, impulsado en buena medida por la confianza en que Ripple Labs se alce con una victoria judicial en su contencioso con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Según el fundador de CryptoLaw, John E. Deaton, buena parte de los motivos por los que Ripple ganará la demanda es que la SEC no impidió que la compañía siguiese vendiendo XRP después de que el regulador examinase de forma exhaustiva a la compañía en junio de 2018 e incluso permitió que adquiriesen un 9% de MoneyGram. Asimismo, ha indicado que, si XRP fuese un valor como defiende la SEC, el caso no se habría extendido tanto en el tiempo.

Por su parte, Brad Garlinghouse, consejero delegado de Ripple Labs, aseguró en el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza que esperaba un veredicto en los próximos meses y se mostró “optimista”. “Como ciudadano estadounidense, (creo que) el comportamiento de la SEC ha sido vergonzoso. Algunas de las cosas que han estado sucediendo… tienes que estar bromeando”, criticó Garlinghouse.

Según el CEO de Ripple, “ni una sola vez me dijeron que pensaran que XRP puede ser un valor”. “Así que para luego volver y decir que todo el tiempo pensamos que XRP era un valor y simplemente no te lo dijimos ... Eso no se siente como una verdadera asociación entre el sector público y el sector privado”, añadió.

Here is how the Judge could give Ripple an outright win. People are focusing on the pre-1933 Blue Sky argument. That argument is for the 2nd Circuit and Supreme Court. I don’t believe Judge Torres agrees with that argument although the current Supreme Court could. https://t.co/KBvy7brTSv — John E Deaton (@JohnEDeaton1) January 20, 2023

Asimismo, Garlinghouse reiteró que es imposible que lleguen a un acuerdo extrajudicial con el regulador estadounidense mientras mantenga que XRP es un valor. “Siempre hemos dicho que nos encantaría llegar a un acuerdo, pero requiere una cosa muy importante, y es que, sobre una base de futuro, está claro que XRP no es un valor”, subrayó.

Además, Garlinghouse instó a la SEC y a su presidente, Gary Gensler, a fijarse más en otros países que están elaborando una regulación más “positiva” para las criptomonedas, entre los que citó a Japón, Singapur, Suiza, Reino Unido o los Emiratos Árabes Unidos. El consejero general de Ripple, Stuart Alderoty, también ha cargado recientemente contra la SEC, compartiendo un artículo del diario ‘The Wall Street Journal’ muy crítico con la acción del regulador.

What a punchline: “The SEC not only has expanded its regulatory reach far beyond its legal authority; it has morphed from an umpire objectively enforcing the rule of law to an economic policy maker dictating how the economy will operate.”

(paywall) https://t.co/AANvesH9dB — Stuart Alderoty (@s_alderoty) January 20, 2023

Según una valoración de los expertos de Finder realizada el pasado otoño, el precio de la criptodivisa podría alcanzar los 3,81 dólares a finales de 2025 si se alza con la victoria en su contencioso con la SEC. La predicción otorga un potencial alcista del 600% a XRP.