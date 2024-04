Las criptomonedas siguen deprimidas. El bitcoin (BTC) se desinfla hasta los 62.300 dólares tras perder 2.000 dólares desde el pasado viernes, mientras que el ethereum (ETH) recorta un 4% y cae por debajo de los 3.200 dólares.

En las 'altcoins', también fuertes caídas. La solana (SOL) recorta un 5%, mientras al igual que dogecoin (DOGE) o toncoin (TON), mientras que XRP, cardano (ADA) y avalanche (AVAX) ceden algo menos. Prácticamente ni uno de los grandes tokens alternativos consiguen tener un saldo positivo en las últimas 24 horas.

Como venimos contando en las últimas jornadas, el 'halving' no ha conseguido impulsar los precios de las criptomonedas. Como defendían algunos expertos como Markus Thielen, fundador de 10x Research, la narrativa en torno al evento de reducción a la mitad no se correspondía con la realidad, ya que se produjo en un entorno muy distinto (alta inflación, elevados tipos de interés) al del resto de 'halvings'. Y las perspectivas que consideraba el mercado tampoco son válidas ahora.

"Creo que gran parte del repunte del bitcoin se basa en perspectivas erróneas. Creo que lo que es realmente crucial es que los flujos de los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) no se detuvieron de la nada, se detuvieron alrededor del 12 de marzo, cuando salieron la lectura de inflación y el Índice de Precios a la Producción. Este rally del bitcoin fue impulsado en buena medida por las expectativas de que se recortarían los tipos de interés y esta narrativa está siendo seriamente cuestionada ahora", ha explicado este experto.

El tiempo ha acabado dando la razón a este experto. Los últimos datos macroeconómicos conocidos en Estados Unidos, como el Producto Interior Bruto (PIB) o la inflación PCE, dibujan un escenario bastante complicado para que la Reserva Federal (Fed) baje los tipos en los próximos meses… y quién sabe si en lo que resta de 2024. Los datos de la herramienta FedWatch de CME muestran que el consenso se inclina por una primera baja de los tipos de interés en septiembre, pero cada vez son más las voces que reflexionan sobre unos tipos de interés al 5,25% en lo que resta de año.

"La discusión sobre si la Reserva Federal está adoptando un enfoque protector del crecimiento es especialmente pertinente. Parece haber un consenso emergente de que la Fed está calibrando su postura para proteger el crecimiento de manera asimétrica, lo que debería en teoría, minimizar las preocupaciones sobre los tipos de interés siempre que la economía en general, incluyendo hogares y empresas, continúen mostrando fortaleza", destaca Javier Molina, analista sénior de mercados de eToro.

Según este experto, la Fed "parece estar tomando una postura más equilibrada frente a los riesgos de su mandato en comparación con el año anterior, lo que sugiere que, a pesar de la inflación persistente, podría estar más inclinada a proteger el crecimiento económico en 2024".

En el lado positivo, Hong Kong está preparando el terreno para un cambio importante, con planes para habilitar la negociación de ETFs de BTC y ETH al contado antes de que termine el mes. Aunque estos nuevos fondos no se espera que atraigan tantos inversores como en EEUU, podrían fomentar una mayor adopción de las criptoactivos y animar a otras naciones a seguir su ejemplo. No obstante, la noticia de que los inversores de China continental no podrán operar con los ETF ha rebajado el entusiasmo por el lanzamiento.

Desde un punto de vista técnico, Molina subraya que seguimos dentro del rango comprendido entre los 60.000 y los 72.000 dólares que el bitcoin viene respetando en los últimos tiempos. "Hasta que los precios no superen ese nivel de los 72.000, asistimos a un proceso de corrección en forma de consumo de tiempo dentro del rango. Ahora mismo, el soporte inicial está en los 62.000 y solo si se pierden los 59.000 pensaremos en una corrección mayor. Por arriba, resistencia en los 685.00; si los salta, intentará atacar los 72.000 y dará, en caso de lograrlo, señal de nuevo impulso alcista", sentencia.