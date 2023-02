El avance regulatorio de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) sobre las criptomonedas ha sido uno de las principales noticias de este comienzo de año. La sanción a Kraken y el aviso a Binance USD (BUSD) y Paxos no ha pasado desapercibido para el mercado, que no ha recibido bien las últimas actuaciones del regulador. Especialmente porque todavía hay margen para ir más allá. De hecho, según su presidente, Gary Gensler, todo criptoactivo salvo el bitcoin (BTC) puede estar bajo la lupa de la SEC.

“Todo lo que no sea bitcoin se puede encontrar un sitio web, se puede encontrar un grupo de empresarios, que podrían establecer sus entidades legales en un paraíso fiscal en el extranjero, que podrían tener una fundación, que podrían tratar de promover un arbitraje para que generar dificultades jurisdisccionales y así sucesivamente”, ha señalado Gesnler, en una entrevista concedida a ‘New York Magazine’.

En otras palabras, el presidente del regulador cree que la existencia de personas concretas detrás de las áltcoins’ indica que están tratando de promover sus ‘tokens’ y, en consecuencia, de atraer a los inversores para lucrarse. El bitcoin, en cambio, debido a su historia única y su creación, es fundamentalmente diferente de otros criptoproyectos.

“En el fondo, estos tokens son valores porque hay un grupo en el medio y el público está anticipando ganancias basadas en ese grupo”, ha añadido Gensler. Asimismo, ha indicado que la “pista de aterrizaje” para las compañías del sector es “cada vez más corta”.

Esa afirmación de que los criptoinversores esperan obtener beneficios basados en los esfuerzos de esos intermediarios es fundamental para la posición de Gensler. Dando por verdad esta afirmación, esto convertiría a las criptomonedas en transacciones de valores que caerían dentro de la jurisdicción de la SEC.

Ese planteamiento es en el que el regulador se ha basado para sancionar a Kraken por prestar servicios de ‘staking’, así como la notificación enviada a Paxos, emisor de BUSD, sobre la ‘stablecoin’ licenciada por Binance. Gurbir S. Grewal, director de la división de cumplimiento regulatorio de la SEC, señaló que Kraken “no solo ofrecía a los inversores rendimientos exorbitantes sin relación con ninguna realidad económica, sino que también se reservaba el derecho a no pagarles ningún rendimiento”.

“Los conflictos en estos frentes no los permitimos en las finanzas tradicionales, no los permitimos en los mercados de valores, no los permitimos en los mercados de banca comercial, y no los permitimos en las 'criptos' porque estos frentes son fundamentalmente y generalmente no conformes con las leyes de valores tal como las conocemos”, ha indicado Gensler a este respecto. Asimismo, ha destacado que, “tanto si se llaman a sí mismos préstamos o apuestas como servicio o intercambios, están reuniendo a millones de clientes”.

Por otra parte, Gensler ha vuelto a defender en la entrevista los avances que la tecnología blockchain puede traer en materia de seguridad y transparencia. “Es una auténtica innovación”, ha asegurado.

Por el contrario, el presidente de la SEC ha pronosticado que la mayoría de ‘tokens’ fracasarán ya que no cree que haya “mucha utilidad para una microdivisa”. “No hemos visto una en un siglo. La mayoría fracasarán porque la cuestión está en los aspectos económicos. ¿Qué hay ahí? La historia nos dice, desde la antigüedad hasta hoy, que las economías se unen en torno a una unidad monetaria. Es básicamente decir: 'Esto es lo que se acepta para tus impuestos, y se acepta para todas las deudas, públicas y privadas'”, ha añadido, señalando que ambas funciones no pueden ser cumplidas por las ‘criptos’.

Las palabras de Gensler, no por inesperadas, han despertado las críticas de buena parte del sector de las criptomonedas. Jake Chervinsky, jefe de normativa de la Blockchain Association, considera que el presidente de la SEC ha “prejuzgado” que “todos los activos digitales, salvo el bitcoin, son valores, pero su opinión no es la ley”. “La SEC carece de autoridad para regular cualquiera de ellos hasta que y a menos que demuestre su caso ante los tribunales. Para cada activo, cada uno, individualmente, de uno en uno”, ha añadido en Twitter.

En una posición similar se sitúa el jurista Logan Bolinger, jurista y articulista en ‘Bitcoin Magazine’, que “las opiniones de Gensler sobre lo que es o no es un valor no son jurídicamente vinculantes”. “En este país, son los jueces, y no los presidentes de la SEC, quienes determinan en última instancia qué significa la ley y cómo se aplica”, ha criticado.

Con todo, ha advertido que esto “no significa que sus opiniones sean irrelevantes, simplemente no son determinantes”. “Es decir, la SEC puede emprender acciones coercitivas y llegar a acuerdos, pero no constituyen un precedente legal. Las empresas o particulares pueden optar por ir a juicio, donde la SEC tendría que demostrar a un juez que algo era un valor (si ese es un elemento de la acusación)”, ha explicado.

Por otra parte, Bolinger ha recordado que el Test de Howey, la prueba que el regulador utiliza para determinar si existe un contrato de inversión y se está vendiendo un valor, puede ser anulada. “Otra posibilidad es que se modifique la Ley de Valores de 1933. Podrían redactarse nuevas leyes, etc.” ha sentenciado este experto.