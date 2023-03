¿Punto final al caso Voyager? El juez de distrito para el distrito sur de Nueva York, Michael Wiles, ha rechazado los argumentos del Gobierno de Estados Unidos para suspender la adquisición del quebrado criptoprestamista por parte de Binance US, filial estadounidense del mayor ‘echange’ del mundo, y se ha reafirmado en su decisión de aprobar la compra por 1.000 millones de dólares.

Según el magistrado, los argumentos esgrimidos por el Departamento de Justicia “exageran y en algunos lugares caracterizan erróneamente lo que yo que he hecho y las autoridades en las que me he basado, y en otros casos se basan en la hipérbole o en falacias del hombre de paja”. Con todo, Wiles mantendrá la suspensión actual para que se pueda seguir adelante en el proceso de quiebra, la cual finaliza el próximo 20 de marzo.

Según el fideicomisario de Estados Unidos Wiilliam Harrington y otros funcionarios del Gobierno federal, el tribunal “excedió indebidamente su autoridad legal” y acusaba al plan de reestructuración propuesto de “inmunizar el fraude, el robo o la evasión fiscal”. Asimismo, pedían que se eliminase la disposición que impedía a las autoridades estadounidenses perseguir legalmente a cualquier persona implicada en la operación de venta.

Cabe recordar que el tribunal aprobó el plan propuesto por Voyager al señalar que el 97% de los acreedores estaban a favor. Según el magistrado Wiles, el acuerdo permitiría a los acreedores recuperar alrededor del 73% de lo que la plataforma les debe, en función de cuáles sean los precios de las criptomonedas en las próximas semanas.

Inicialmente aprobado en enero, el acuerdo ha sido noticia en las últimas semanas por la objeción formal de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. El regulador presentó sus dudas por la forma en la que el plan preveía reembolsar a los antiguos clientes del prestamista de criptomonedas.

Los argumentos fueron rechazados poco después por el tribunal, el cual indicó que la SEC solicitaba “detener a todo el mundo en su camino” sin explicar cómo abordar sus preocupaciones.

En los últimos meses, Voyager ha rechazado devolver los más de 400 millones que los liquidadores de FTX solicitaban para hacer frente a su propio proceso de reestructuración. Esta cantidad corresponde al pago de unos préstamos que FTX satisfizo poco antes de su quiebra, lo cual sirvió a la nueva directiva para pedir su reembolso.