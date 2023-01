Según los términos del acuerdo, la plataforma fundada por Changnpeng Zhao ofrecerá a los más de 1,2 millones de clientes la opción de retirar el dinero. El acuerdo no podrá cerrarse hasta que el juez de quiebras estadounidense Michael E. Wiles apruebe el plan de liquidación de la quiebra.

La operación ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de numerosos reguladores, incluido el Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS), que llevó a cabo una revisión de seguridad nacional sobre la adquisición durante el periodo vacacional. Asimismo, cabe recordar que Binance estáría siendo investigada por el Departamento de Justicia por posible lavado de dinero. En los últimos días se ha sabido que EEUU habría enviado citaciones judiciales a distintos fondos de cobertura para saber más sobre su relación con el mayor 'exchange' de criptomonedas del mundo.

Durante la vista judicial celebrada el pasado martes, el abogado de Voyager Digital, Joshua Sussberg, declaró que la empresa estaba respondiendo a las preocupaciones planteadas por el CFIUS. “Estamos coordinándonos con Binance y sus abogados no solo para hacer frente a esa investigación, sino también para presentar voluntariamente una solicitud para avanzar en este proceso”, explicó.

En una presentación judicial con fecha del 30 de diciembre, CFIUS declaró que su revisión podría afectar a la capacidad de las partes para completar las transacciones, el calendario de finalización o los términos pertinentes. En caso de que el Comité considerase que la transacción suscita preocupaciones relativas a la seguridad nacional, podría bloquear o deshacer la transacción u ordenar a las partes implicadas que modifiquen los términos del acuerdo.

Por su parte, la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés) presentó una objeción ante el Tribunal de Quiebras de Nueva York el 4 de enero, en donde puso en duda la capacidad de Binance US para llevar a cabo la transacción. El regulador también mostró su malestar por la “falta de detalles sobre cómo los deudores pretenden asegurar los activos de los clientes, incluyendo qué salvaguardas se implementarán para protegerlos contra robos o pérdidas”.

No obstante, el tribunal dio luz verde a la operación, argumentando que los reguladores de valores podrían oponerse a la autorización final de la venta en el futuro.

Voyager prevé que la venta permitirá a los clientes recuperar el 51% del valor de sus depósitos en el momento de la declaración de quiebra. Sussberg explicó que si el CFIUS bloquea la transacción, Voyager se verá obligada a reembolsar a los clientes con la criptomoneda que ya posee, lo que se traducirá en una menor rentabilidad para los clientes de la empresa.

