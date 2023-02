Así lo aseguran en su informe ‘State of Bitcoin Q4 2022’, en el que constatan que la declaración de quiebra del ‘exchange’ fundado por Sam Bankman-Fried fue el principal causante de que la criptomoneda reina se hundiese un 25% en el pasado trimestre. Por otro lado, destacan que la reducción de la subida de tipos de 75 a 50 puntos básicos que la Reserva Federal (Fed) realizó en diciembre de 2022 tuvo un efecto positivo aunque mucho menor en el precio del bitcoin.

How did #Bitcoin fare in Q4 22' in the wake of unfavorable macro and crypto environments?



FTX collapse caused a 25% swing, affecting centralized entities/exchange balance

Annual performance down 64% following halving trend

Active Addresses increased 2% QoQ



