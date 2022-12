¿Habrá rebote de las criptomonedas en 2023? Esa es el gran interrogante que el mercado trata de resolver, pero no es sencillo. La quiebra de FTX ha presionado todavía más a la baja a las ‘criptos ’tras el ‘crash’ de Terra durante la pasada primavera y el descenso acumulado a lo largo del año se sitúa en más del 60%. Por si fuera poco, el último susto protagonizado por Binance ha añadido todavía más dudas e inseguridad entre los inversores. Y los datos, claro, reflejan que la recuperación de los activos digitales podría llevar más tiempo de lo previsto.

Así lo cree Kelly Chia, analista de investigación de renta variable en Asia de Julius Baer, quien señala que a estos problemas se suman las “difíciles condiciones financieras en la esfera de las finanzas tradicionales”. “Estos problemas todavía no apuntan a una recuperación sostenible”, sentencia esta experta, quien destaca que Binance tiene más del 52,9% de sus reservas en ‘stablecoins’… a pesar de las múltiples retiradas de estas.

Y es que, tras las múltiples salidas provocadas por el informe de prueba de reservas de Mazars, Binance congeló temporalmente las retiradas de USD Coin (USDC), la segunda mayor ‘stablecoin’ del mercado. Según datos de StockApps.com, más de 3.000 millones de dólares en ‘stablecoins’ como Tether (USDT), USDC, Dai (DAI) o Binance USD (BUSD) fueron retirados del mayor ‘exchange’ del planeta en los últimos 30 días. Asimismo, otras bolsas como Bitrue o MEXC Global también registraron importantes flujos de salida, pero muy lejos de los números de Binance.

“El aumento de las salidas de ‘stablecoins’ de las bolsas se debe probablemente a que los operadores buscan almacenes de valor más seguros y fiables. Esto sugiere que muchos inversores están optando por almacenar sus monedas fuera de bolsa, en lugar de dejarlas vulnerables en un mercado volátil”, señala la analista financiera de StockApps, Edith Reads, quien subraya que las retiradas vistas en Binance dan una idea de la confianza que los usuarios tienen en el coloso de las criptomonedas.

Los datos de la firma de análisis blockchain Nansen, por su parte, se alinean en este sentido: los flujos de salida de Binance son alarmantes. “Hace más de un mes, Binance custodiaba unos 69.500 millones de dólares en criptomonedas. Ahora, custodia unos 54.700 millones de dólares, entre grandes retiradas y fluctuación en el precio”, indicaban en su cuenta de Twitter hace una semana. Los datos de Nansen se basan en las carteras públicas de Binance, entre las que se incluyen los bitcoins (BTC), ethereums (ETH), BNB, Chain y Tron que custodia la compañía fundada por Changpeng Zhao.

Por si fuera poco, tras la quiebra de FTX, más de 200.000 bitcoins han salido de bolsas centralizadas (CEX) hacia carteras en frío. “La transparencia de los intercambios es increíblemente baja y la realidad es que es casi imposible saber lo que está pasando entre bastidores. El movimiento del bitcoin fuera de estas bolsas demuestra que los clientes se están dando cuenta de ello”, afirma Max Coupland, director de ‘CoinJournal’.

“Como CEX, Binance necesita permitir el comercio de muchos ‘tokens’ diferentes, pero tener una mayoría de reservas en BTC, ETH y ‘stablecoins’ es esencial. Esto se debe a que, en tiempos de riesgo, la mayoría de los usuarios intercambiarían sus criptomonedas por ‘stablecoins’ para preservar su valor. En el peor de los casos, los usuarios depositarán una ‘altcoin’ de baja liquidez, la cambiarán por una ‘stablecoin’ y luego la retirarán, dejando que Binance se encargue de la altcoin depositada”, explica Chia.

En los últimos días, Binance parece haber controlado la situación y la calma ha vuelto a la plataforma, a pesar de seguir bajo el foco de la Justicia estadounidense. “Lo he tuiteado en otras ocasiones. Binance no es una organización que busca maximizar sus beneficios. Como tal, no somos un accionista que busque maximizar el valor de la organización. Somos constantemente rentables. A duras penas, pero lo somos”, señaló Zhao en respuesta a un usuario que se mofaba de los escépticos con el principal ‘exchange’.

Lo cierto es que Binance ha tratado de diferenciarse de FTX en las últimas semanas, especialmente tras su negativa a adquirir la plataforma en los días previos a su colapso. Con todo, su poca transparencia (ni siquiera se conoce dónde está su sede) no termina de convencer al mercado. Especialmente después de la prueba de reserva de Mazars, aunque Zhao sigue insistiendo en que todos los depósitos en Binance están respaldados 1:1 en dólares sin ningún tipo de apalancamiento.

Mazars que, por cierto, ha anunciado que dejará de trabajar con empresas del sector. Asimismo, Zhao ha asegurado que no se han puesto en contacto para trabajar con ninguna auditora del ‘Big Four’ y este grupo, a su vez, no parece tener interés en trabajar con empresas del sector ‘cripto’. “Han decidido, con razón, que los riesgos son extremadamente altos. Son muy reacias a entrar en el espacio, especialmente a un nivel de servicio más bajo que una auditoría completa, que, en mi opinión, es el único nivel apropiado para este tipo de entidades”, señala un antiguo socio de PwC. Además, la SEC ha recomendado a los inversores que “desconfíen” de toda auditoría que no sea realizada en profundidad.

Si la aparente falta de confianza en el sector no fuese suficiente, otros expertos creen que es difícil que veamos una reacción positiva en el mercado en las próximas semanas. Edward Moya, analista sénior de mercados de Oanda, subraya que las “perspectivas sombrías” presentadas por Micron y los datos económicos mejores de lo esperado en EEUU “respaldarán los argumentos de la Reserva Federal para seguir subiendo los tipos”. “Debería poner nerviosos a los inversores por las rebajas de beneficios y los riesgos crediticios”, sentencia.

Por su parte, Ryan Selkis, cofundador de la firma de análisis Messari, cree que la Fed solo pivotará “una vez que la recesión se ponga realmente en marcha”. Otros son más optimistas, como Bill Miller, quien cree que el bitcoin mejorará su rendimiento una vez la Fed cambie de marcha, o Tim Draper, quien ha pronosticado que el bitcoin alcanzará los 250.000 dólares en 2023. Por su parte, el ex director financiero de Binance, Zhou Wei, cree que todavía quedan muchos días de travesía por el desierto: “Tenemos que prepararnos para un criptoinvierno bastante largo”.