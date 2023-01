El fundador y antiguo consejero delegado de FTX, Sam Bankman-Fried, sigue defendiéndose y ha asegurado que no robó el dinero de los usuarios de la plataforma, al tiempo que ha subrayado que la quebrada bolsa de criptomonedas y su firma hermana y brazo inversor Alameda Research eran “negocios legítimos e independientes que daban beneficios multimillonarios en 2021”.

“No robé fondos, y desde luego no escondí miles de millones. Casi todos mis activos eran y siguen siendo utilizables para respaldar a los clientes de FTX. Por ejemplo, me he ofrecido a aportar casi todas mis acciones personales en Robinhood a los clientes, o el 100%, si el equipo del Capítulo 11 respetara mi indemnización por gastos legales”, ha señalado Bankman-Fried en un post en su Substack personal.

Según Bankman-Fried, Alameda perdió “alrededor del 80% del valor de sus activos” durante 2022 “debido a una serie de colapsos del mercado, como lo hicieron Three Arrows Capital (3AC) y otras firmas de criptomonedas el año pasado”. “Después de eso, sus activos cayeron aún más por un ataque dirigido. FTX se vio afectada por el declive de Alameda, al igual que Voyager y otras lo fueron antes por 3AC y otros”, ha añadido, al tiempo que ha recordado que no ha dirigido la firma de inversión “en los últimos años”.

Según las estimaciones de Bankman-Fried, a principios de 2022 los activos netos totales de Alameda rondaban los 99.000 millones de dólares. En octubre, en cambio, ha señalado que los activos netos de su fondo de cobertura habían caído a 10.000 millones de dólares.

Bankman-Fried atribuyó el colapso a una caída más amplia del mercado, e incluso comparó el rendimiento de su ‘token’ FTT con el de otras compañías y valores. “No fue algo específico de Alameda o sus activos. El bitcoin, el ethereum, Tesla y Facebook (Meta) perdieron más del 60% el año pasado. Coinbase y Robinhood, un 85% desde sus máximos del año anterior (2021)”, ha indicado.

Asimismo, el ex CEO de FTX ha recordado que otras plataformas como Voyager, Celsius, BlockFi, Genesis o Gemini también se han vuelto “insolventes” debido a la ruptura de los márgenes de garantía del negocio. Cabe señalar que BlockFi culpó a FTX y SBF de su quiebra, mientras que Genesis (Digital Currency Group) y Gemini mantienen una disputa abierta en estos momentos.

Por otra parte, Bankman-Fried aprovechó para volver a atacar a Binance y su fundador y dirigente, Changpeng Zhao, a quien acusa de “precipitar” un “extremo, rápido y selectivo” ataque a su empresa. Cabe recordar que Bankman-Fried acusó a Zhao de “mentir” sobre el rescate acordado entre ambas compañías que no llegó a buenos términos ya que Binance rechazó rescatar a FTX tras examinar sus cuentas.

Sea como fuere, abogados especializados en quiebras, fiscales federales y reguladores han contradicho en las últimas semanas muchas de las afirmaciones que Bankman-Fried hizo en su post. Los reguladores y los fiscales estadounidenses alegan que ni FTX ni Alameda eran empresas totalmente legítimas, sino herramientas que Bankman-Fried y su círculo más cercano utilizaron para cometer fraude.

Cabe recordar que Bankman-Fried se encuentra en libertad bajo fianza y se ha declarado inocente de todos los cargos impuestos por la Justicia estadounidense, así como por la SEC o la CFTC. Entre tanto, los liquidadores de FTX anunciaron este pasado miércoles que han podido recuperar 5.000 millones de dólares en dinero líquido y criptoactivos que utilizarán para pagar a los acreedores de la compañía.