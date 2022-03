A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Carrefour, Reig Jofre, LVMH, Logista, Iberdrola, Rovi, ArcelorMittal y Solaria.

Buenos días. Agradecería un breve análisis técnico y fundamental de Carrefour, así como su recomendación de compra en estos momentos. Gracias. F.A.

Estimado lector, buenas tardes. Carrefour está aguantando el tipo mucho mejor que el mercado, lo que por otro lado es normal al tratarse de un valor de carácter defensivo. Con todo, tampoco es que podamos hablar de un título alcista en términos de medio y de largo plazo. No es un valor fuerte bajo mi forma de ver el mercado. Lo que no quita para saber que tiene un importante soporte en los mínimos de febrero (16,37) y por debajo en la zona de los aprox. 16,15 euros.

Si se está dentro es un valor que se puede mantener y que no parece que nos vaya a dar muchos sustos. Es importante, por si acaso, que los mínimos de febrero aguanten. Mientras lo haga no hay nada de lo que preocuparse a pesar de las caídas de los últimos días. En la parte fundamental no me meto porque no es mi competencia. Un saludo.

Buenos días, José María. Soy asiduo lector de todos sus artículos sobre valores de bolsa y me gustaría que analizara la farmacéutica Reig Jofre, compradas a 4,15 euros por acción. ¿Qué me aconseja tal y como están los mercados? Muchas gracias. C.V.

Apreciado inversor, buenas tardes. Reig Jofre presenta una impecable tendencia correctiva, en la que el precio se está desplazando dentro de un canal bajista de manual. Con todo, vamos a ver si la base del mismo, por definición soporte, consigue provocar algún tipo de rebote de corto plazo. Digamos que en la medida en que el valor no cierre, al menos, el hueco bajista de la apertura de este lunes (2,80) no tendremos la más mínima señal de fortaleza dentro de la actual estructura correctiva de los precios.

Se diría que las zonas de control por abajo en este momento son la base del canal y luego los mínimos históricos de marzo de 2020 (el peor momento de la pandemia para los mercados), en los 1,83 euros. Por arriba, por el lado de las resistencias, la más inmediata además del 'gap' de hoy está en el último máximo decreciente (3,30). No puedo decirle otra cosa que el hecho de que el valor es bajista y en la medida en que los máximos y mínimos decrecientes sigan sucediéndose no cabe esperar otra cosa. Gracias a usted, un saludo..

Buenos días, D. José María. Mi consulta es sobre LVMH. Menuda bofetón lleva. ¿Cuál cree usted que sería una buena zona de entrada en el momento actual? Gracias por sus siempre interesantes análisis. A.C.

Estimado inversor, buenas tardes. LVMH está cayendo con fuerza como lo está haciendo todo el mercado europeo en bloque. Ni más ni menos. Desde los máximos anuales e históricos que alcanzó a principios de año acumula una caída del 28%. En la anterior gran crisis, la de la pandemia, este retrocedió un 36%. Los niveles de sobreventa semanales presentan lecturas extremas, similares a las del pasado verano y a las de marzo de 2020.

Quiero decir con ello que si bien es cierto que no hay figura de vuelta ni de agotamiento de las caídas el suelo de la corrección podría no estar lejos. Pero es cierto que ahora mismo no lo sabemos. Lo que no quita para que en términos de medio y de largo plazo los importantes niveles de sobreventa alcanzados sugieren que puede que estemos ante una muy interesante oportunidad de compra pensando en los próximos meses. Pero, insisto, estamos lejos de tener algún tipo de figura de vuelta en la compañía de lujo. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, D. José María. Antes de nada, si me permite felicitarle por la sección. Si es tan amable me gustaría que me analizase Logista e Iberdrola para comprar a los precios actuales aprovechando las rebajas. Muchas gracias. F.B.

Apreciado lector, buenas tardes. Logista está perforando importantes soportes este lunes, se trata del soporte decreciente que une los sucesivos mínimos desde abril del año pasado. Se diría que en la medida en que no sea capaz de cerrar el hueco bajista de este lunes, que también lo puede ser semanal, en los 15,37 euros, no tendremos la más mínima señal de fortaleza en el valor. Ahora mismo y tal y como está todo preferiría esperar, dado que el valor no cotiza en niveles de soporte claves, lo tenemos más bien en zona de nadie.

En cuanto a Iberdrola, el valor se está poniendo interesante por momentos. O al menos para 'trading'. A falta de conocer el cierre de la vela este lunes ahora mismo no está dibujando un potencial 'martillo' desde niveles de soporte claves: los mínimos de octubre en los 8,444 euros. De hecho si hay que intentarlo en algún momento es justo ahí, en dicho soporte y con 'stop loss' en precios de cierre por debajo. Con todo, para poder hablar de una figura de vuelta al alza necesitamos que este salte por encima de la resistencia de los 10,35 euros. Por encima de aquí tendremos un antes y un después en el valor. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, Sr. Rodríguez, soy nuevo en Bolsamanía y quisiera saber si podría analizar Rovi compradas a 65,90 euros y ArcelorMittal a 28,55 euros. Un saludo y muchas gracias. J.LT.

Estimado inversor, buenas tardes. Rovi está aguantando bastante bien el tipo y presenta un soporte muy claro en los mínimos de enero (60,10). Digamos que es vital que este aguante si no queremos empezar a ver fantasmas. Más que nasa porque por debajo la estructura de los precios no estaría confirmando un doble techo con importantes implicaciones correctivas para el valor. Pero mientras no lo perfore no tendremos nada, tan solo un lateral dentro de una impecable tendencia alcista de fondo.

En lo referente a ArcelorMittall la clave está en que respete en todo momento el importante soporte que tiene en los 23 euros. Mientras no lo perfore no hay nada de lo que preocuparse. Todo sigue formando parte de un amplio lateral, en la que el precio se encuentra consumiendo tiempo en lugar de corregir en profundidad. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, José María. Me resulta curioso que con lo que está diluviando en los mercados Solaria se esté comportando mejor que el mercado en las últimas semanas. ¿Nos podemos fiar o será un espejismo como siempre? Muchas gracias y saludos desde Jávea. D.S.

Apreciado lector, buenas tardes. Las renovables lo están haciendo muy bien como consecuencia del 'shock' energético. Y dicho 'rally' está llevando a Solaria a atacar resistencias muy importantes, como la que tiene en los 18 euros. Un cierre semanal por encima, con holgura, sería la señal de fortaleza que tanto tiempo venimos esperando en el valor. Desde ese momento ya podemos hablar de una figura de vuelta en el título y del inicio de un cambio de tendencia a alza. Qué duda cabe que las sensaciones en este momento no pueden ser mejores. Gracias a usted, un saludo.

