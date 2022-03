La tendencia bajista de Grifols sigue intacta, pero a la vista de los últimos movimientos de la cotización cabe dejar la puerta abierta a la posibilidad de que esté tratando de construir figura de vuelta al alza.

Análisis Técnico HOMBRO CABEZA HOMBRO INVERTIDO S1 15.40 S2 14.10 R1 17.62 R2 20 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

El 'cabeza y hombros' invertido anticipa subidas y por lo tanto el final de una fase correctiva. Es la figura inversa al clásico ‘cabeza y hombros’ que todos conocemos y las dos gozan de bastante fiabilidad dentro de las diferentes formaciones que nos podemos encontrar en los mercados. Esta se caracteriza por la formación de:

· Hombro izquierdo: el precio cae hasta tocar un mínimo y a partir de ahí comienza a rebotar ligeramente.

· Cabeza: el precio vuelve a corregir, alcanzando un nuevo mínimo superior al anterior, tras lo cual rebota hasta un máximo aproximadamente a la misma altura que el anterior.

· Hombro derecho: el precio cae de nuevo, alcanzando un nivel similar (aunque suele ser algo más alto) al mínimo del hombro izdo. y desde ahí comienza a rebotar. La confirmación de la figura se produce con la ruptura de la línea clavicular o línea de cuello (neck line) formada por la recta resistencia desde la que se giran a la baja los ‘hombros’ y la ‘cabeza’. El volumen en la ruptura de la zona de resistencia suele ser mucho más alto y la teoría reza que, como mínimo, debería subir la altura de la ‘cabeza’ desde el punto de ruptura de la clavicular. Y se trata de un objetivo mínimo teórico.

En cualquier caso ahora mismo no tenemos confirmación de nada. Todo sigue siendo un rebote dentro de una fase correctiva de orden mayor. Pero hemos de saber que por encima de la resistencia de los 17,30 euros, preferiblemente en velas semanales y con holgura, activaría dicha formación chartista. Pero mientras no se confirme no tendremos nada.