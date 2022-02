A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Biogen, Amgen, Audax Renovables, Solaria, IAG, NIO, Almirall y Taiwan Semiconductor.

Estimado José María. Me gustaría que tratase dos compañías biotecnológicas líderes: Biogen y Amgen. Si tuviera que elegir una, ¿con cuál se quedaría? Muchas gracias desde Palencia. JA.A.

Estimado inversor, buenas tardes. Empezando por Biogen, ésta la tenemos justo en este momento en niveles de soporte claves: la base del amplio lateral por el que se viene desplazando el valor desde 2015. El rango soporte lo tenemos en los 205-215 dólares. Digamos que en números redondos un cierre mensual por debajo de los 200 dólares sería una señal de debilidad preocupante para el valor. Pero ahora mismo le tenemos en pleno soporte. Lo que hace que la ecuación rentabilidad-riesgo sea óptima en el momento actual con ‘stop loss’ últimos por debajo de los 200 dólares.

Gráfico mensual de Biogen (BIIB)

Mientras que Amgen es claramente alcista y presenta una impecable directriz que une todos y cada uno de los mínimos crecientes desde finales de 2016. Luego, sin duda me gusta más Amgen porque es un valor alcista en tendencia. Pero es cierto que el momento de Biogen, en pleno soporte, también lo hace muy interesante si tenemos claro dónde está el ‘stop loss’. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Amgen (AMGN)

Buenos días, Sr. Rodríguez. Quisiera invertir una pequeña cantidad en una compañía de Renovables. Entre Solaria y Audax Renovables, ¿por cuál se decantaría a medio-largo plazo? Muchas gracias por todos sus consejos. Un saludo. I.C.

Estimado lector, buenas tardes. Las dos se encuentran en una situación complicada en el momento actual. Por un lado, tenemos a Solaria intentando alejarse de la zona de peligro que atacó este lunes: los mínimos de 2021. Este valor lo analizamos ayer. Y la estrategia es clara y sencilla: abrir largos con un ‘stop loss’ en precios de cierre por debajo de los 13,30 euros. Si bien es cierto que por aquello de la volatilidad de este valor podríamos situarlo en los 13 euros como filtro máximo para dar por perdido el soporte. Y solo por encima de los 18 euros este confirmaría figura de vuelta al alza.

Gráfico diario de Solaria (SLR)

En cuanto a Audax Renovables tenemos tres cuartas partes de lo mismo. En realidad, basta con mirar al gráfico para darnos cuenta de a qué nos referimos. Y es que también tenemos al valor en niveles de soporte claves: los 1,20 euros. Por lo demás es un calco de la estrategia que acabamos de comentar en Solaria. Es ahora cuando la ecuación rentabilidad-riesgo se hace más atractiva que nunca. Y por el momento poco más le puedo contar, pues entiendo que lo importante ahora mismo es que los soportes aguanten. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Audax Renovables (ADX)

Hola, buenas. Tengo acciones de IAG que compré a finales de diciembre a 1,70 euros. No pretendo hacer ‘trading’, voy a largo plazo. ¿Cómo ve el valor a un par de años vista? Gracias y saludos desde San Sebastián. N.SO.

Apreciada inversora, buenas tardes. Querer saber dónde estará IAG a dos años vista es imposible. Pero ni este valor ni ninguno. Los mercados son organismos vivos que hay analizar mes a mes, semana a semana. Y quien diga lo contrario, miente. Dicho esto, vamos a ver si IAG es capaz de batir la directriz bajista de los últimos meses y de batir la importante resistencia que presenta en los máximos de octubre de 2021. Aunque la zona de control más importante sin duda la tenemos en el rango de los 2,6160-2,6830 euros: el hueco bajista semanal de finales de marzo de 2020 y los máximos de junio de ese mismo año. Al igual que ha pasado recientemente con Telefónica, la primera señal de fortaleza real pasa por cerrar el hueco bajista semanal de los 2,6160 euros. Y mientras tanto todo son bandazos al alza y a la baja sin una dirección clara. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de IAG

Hola, me gustaría preguntarle por NIO. Desde mediados de 2021 empezó a comportarse diferente a Tesla y se está quedando muy atrás. ¿Qué opina sobre este valor en este momento? Gracias. Saludos. J.R.

Estimado lector, buenas tardes. NIO dista mucho de presentar, a pesar de las últimas correcciones de Tesla, la misma fortaleza que la compañía dirigida por Elon Musk. NIO se encuentra encajado dentro de un canal bajista de manual, de libro. Y recientemente se ha apoyado en la base del mismo. Lo que en teoría deja la puerta abierta a que este trate de reestructurarse de nuevo al alza en términos de medio plazo con objetivo en la parte alta del canal, ahora en los aproximadamente 39 euros. Personalmente me gusta mucho más Tesla, pero qué duda cabe que el hecho de que esté tratando de reestructurarse al alza de nuevo es algo a tener en cuenta, sin duda. Un saludo.

Gráfico semanal de NIO

Buenos días. Me gustaría entrar en los niveles actuales en Taiwan Semiconductor (me consta que es un valor que le gustaba mucho) y en Almirall. ¿Puede ser interesante comprarlos ahora con vistas a 2-3 años? ¿Qué opina? Muchas gracias, un saludo desde Valencia. L.A.

Apreciado inversor, buenas tardes. Almirall es un valor que se está poniendo interesante tras las recientes caídas (generales) del mercado. Dicha corrección le sitúa a las puertas de la directriz alcista de largo plazo, o primaria. Estamos hablando de una recta soporte que une todos y cada uno de los sucesivos mínimos crecientes desde 2011. Es decir, el valor lleva apoyándose 11 años en dicha recta soporte. Y esta pasa en el momento actual por los aproximadamente 10 euros. En teoría, en torno a esa zona podríamos lanzarnos a la piscina. Siempre y cuando la misma no se termine perforando con claridad en velas mensuales.

Gráfico mensual de Almirall (ALM)

En cuanto a Taiwan Semiconductor, es un valor que no me disgusta siempre y cuando respete el importante soporte que tiene en los 107,50 dólares en velas semanales. Mientras no lo haga en el peor de los casos podemos decir que se está desplazando lateralmente. Y por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos los máximos históricos en los 142-145 dólares. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Taiwan Semiconductor (TSM)

