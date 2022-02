Todavía es muy pronto para lanzar las campanas al vuelo, pero lo que está claro es que el valor está tratando de no perforar el importante soporte que tiene en los mínimos del año pasado en los 13,30 euros.

Análisis Técnico VALORES EN TENDENCIA LATERAL S1 13.30 S2 10.30 R1 15.83 R2 18 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Solaria es un valor del que me gusta decir que es impredecible, tanto a la hora de subir como a la de caer. Hay valor más nobles, títulos que de alguna manera nos lo ponen algo más fácil que otros. Sabiendo que no hay nada fácil en los mercados, a pesar de lo que muchos nos quieran vender. Pero no, Solaria (me recuerda mucho a ArcelorMittal) nunca nos lo pone fácil.

Dicho esto, en teoría es ahora cuando habría que lanzarse a la piscina por cuanto tenemos al título tratando de reaccionar desde el importante soporte que presenta en los mínimos de 2021. Los mínimos del 'martillo' de la sesión del 16 de septiembre en los 13,30 euros. Es ahora cuando la ecuación rentabilidad-riesgo se hace óptima por el lado largo (alcista) con 'stop loss' en precios de cierre semanal por debajo del mismo.

Por arriba, por el lado de las resistencias, la zona de control más importante la tenemos en los 18 euros. Solo por encima de esta, con claridad, podremos hablar de un cambio de tendencia al alza en el valor. Pero mientras tanto lo único que tenemos es un amplio lateral con soporte en los 13,30 y resistencia en los 18 euros. Y hasta que el precio no salga de ahí no tendremos nada nuevo que contar. Crucemos los dedos para que ese soporte de los 13,30 euros se respete en todo momento.