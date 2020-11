Sigue la tendencia alcista en los mercados estadunidense después de la semana electoral. Los máximos de la semana pasada no se superaron de forma sostenible. La rotación entre sectores se ha vuelto a ver: los inversores parten del principio de que el problema del Coronavirus pronto se resolverá mediante una vacunación masiva de los ciudadanos y compran aquellos sectores que más habían sufrido (y siguen sufriendo) durante la crisis económica provocada por los cierres. De momento, también se están comprando sectores que alguna vez fueron favorecidos como la tecnología; es solo que, en lugar de tener un rendimiento superior, ahora tienen un rendimiento inferior.

Este lunes, de nuevo, se ha repetido el mismo patrón del pasado lunes 9 por la vacuna de Moderna. Y casi a la misma hora. Esta noticia psicológicamente muy positiva ha provocado una extensión de los índices al alza, pero no cambia la situación técnica: los intercambios siguen estando sobrecomprados y con inversores demasiado optimistas y orientados a la especulación. Ahora debe de haber una corrección saludable (corrección para comprar y no inversión porque la tendencia para cambiar necesita un cambio fuerte y estructural) también porque hay muchos problemas sin resolver. Me refiero al resultado final de las elecciones estadounidenses y las consecuencias sanitarias y económicas de la segunda ola de infecciones por coronavirus. No es posible que las economías del mundo puedan superar la recesión sin daño; habrá consecuencias duraderas, como muestran las columnas de automóviles en los Estados Unidos de personas que esperan pacientemente la distribución gratuita de alimentos. Muchas personas desempleadas ya no encontrarán trabajo, muchas empresas quebrarán. Pero la historia sigue: las bolsas de valores están rompiendo con la realidad económica y social de los países, gracias a las políticas monetarias de los Bancos Centrales.

A pesar de que la farmacéutica Moderna haya anunciado que tiene una segunda vacuna eficaz, las bolsas de valores se han detenido en los niveles de apertura y es una señal positiva; sin embargo, el Dax como el Eurostoxx no superaron de manera sostenible el máximo de la semana pasada y mantienen un comportamiento distributivo. Un comportamiento muy similar a los índices americanos.

De mientras los estrategas de los mayores bancos comerciales estadounidenses son muy optimistas. Resumiendo, tanto como sea posible, creen que pronto saldremos del túnel de Covid19 y volveremos a ver la luz.

Su punto de vista parece ser compartido por el mercado, que continúa sin cesar rotando carteras al transferir dinero de acciones de crecimiento a acciones de valor.

Es un proceso de desgarro. Aumenta en intensidad cuando el enfoque cambia a los efectos beneficiosos de la vacuna y pierde impulso cuando presenciamos la introducción de nuevas medidas de bloqueo vinculadas al aumento en el número de contagios, hospitalizaciones y, por desgracia, muertes.

Durante el fin de semana salieron dos noticias que renuevan el optimismo.

Primero, los asesores de Biden están sugiriendo que el Covid se trate a nivel regional, descartando cierres nacionales. Esto ayuda al sentimiento y la estabilidad de la economía.

En segundo lugar, el fin de semana se firmó el mayor acuerdo comercial entre países asiáticos. Involucra a 15 países, 22 mil millones de personas para un PIB total de USD 26,2 billones.

El motivo de este acuerdo es sencillo e intuitivo. Facilitar el comercio, desarrollar y fortalecer las cadenas comerciales entre países y estimular la recuperación macro. El acuerdo prevé la eliminación de aranceles sobre al menos el 92% de las mercancías sujetas a tráfico comercial. Otras medidas tienden a facilitar las compras online, garantizar la protección de los datos personales, garantizar la transparencia en el tráfico y minimizar el uso de papel.

¿Entonces el mercado está técnicamente listo para una corrección importante? Es muy preocupante que la mayoría de estas subidas relacionadas con las noticias de la vacuna incrementos se debieron a posiciones cortas que saltaron y obligaron a los operadores a cubrirse con compras. Por supuesto, ningún mercado alcista saludable se va aferrando a las coberturas cortas, por lo que deberíamos esperar que estas subidas sean un destello. Necesitamos nueva liquidez para poder hablar de un mercado alcista “sano”. Esto pasará solo si la volatilidad se mantendrá baja.

La palabra pasa entonces a los niveles claves, centrándonos en el índice S&P500. El mercado sigue siendo fuertemente alcista, a pesar de algunos períodos de ligera corrección. Sin embargo, la vela diaria en el índice bursátil S&P 500 del lunes 9 deja muchas sombras sobre la continuación de la progresión alcista. De todas formas, solo la rotura fuerte de los 3500 puntos y un cierre semanal por debajo de ese nivel, nos daría la indicación clara que una corrección esta lista para empezar. De lo contrario, quedaremos lateral, pero posibilidad de nuevos máximos históricos serán siempre a la puerta. Sera’ muy importante ver el cierre del mes, debido a que en diciembre tendremos muchas noticias importantes que podrían molestar la tendencia alcista. El objetivo del S&P500 se mantiene enfocado en área 3750-3800.

¡Buena semana y feliz trading a todos!