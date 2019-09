La constancia como activo del ánimo en trading

La solución a los problemas de los traders psicológicamente negativos está en sus mentes

“Lo que diferencia al trader rentable no es la estrategia o donde entra, sino como piensa. Un trader ganador tradea el “trade” y no el dinero. Es como piensa en lo que hace y en qué piensa cuando realiza su trade”.

La solución a los problemas de los traders psicológicamente negativos está en sus mentes y no se haya en los mercados financieros.

Ser constante en trading requiere un estado de ánimo siempre estable, tanto ante las ganancias como ante las pérdidas. Para conseguirlo los traders de éxito tienen un pensamiento basado en un plan previamente establecido.

Muchos traders se dejan llevar por operaciones rentables en cadena; tal vez dos o tres seguidas, que los llenan de euforia. Esto les da la impresión que el trading es fácil. Si a tener la sensación de sencillez, le añades dinero rápido; será complicado que un principiante no considere que el trading es sencillo y él, alguien que domina el mercado.

Si es así; si es fácil… ¿Cómo explicas la contradicción entre nuestras creencias y la dificultad de mantener los resultados positivos a lo largo del tiempo?

“Piensa en el trade y no en el dinero”. Dorman, Tiburón bursátil de Chicago; y dueño de un banco me soltó esta frase mientras me enseñaba el famoso Pit, donde tantas narices se rompieron en los momentos más álgidos de la bolsa en los EEUU. Lo curioso; es que si eres trader, en alguna ocasión habrás sentido que todo marcha sobre ruedas. Habrás tenido la sensación de que ganar dinero en bolsa es fácil; pero esta impresión nace de un estado de ánimo puntual.

En realidad es nuestra mente la que nos hace decir si estamos alegres, felices, satisfechos y nos sentimos exitosos; o todo lo contrario, tristes, infelices, insatisfechos o hundidos en la miseria.

Ser regular en un estado de ánimo en trading dependerá del modo en que enfoques tu operativa.

¿Has estado alguna vez deprimido? Si la respuesta es sí; habrás oído de tus seres queridos y del propio especialista; que tenías que realizar una serie de acciones: salir de tu entorno, relacionarte para no estar solo, ocupar la mente haciendo otras cosas… esto te ayudaría a cambiar de actitud.

Para alcanzar el éxito en nuestra profesión no podemos esperar que los mercados financieros nos den dinero; más bien lo contrario, que vengan para quitárnoslo. Igual que alguien que se siente realizado consigo mismo, no debe hacer ninguna acción para mantener esa creencia; los traders de éxito que son constantes en sus ganancias, se sienten rutinarios en formato ON.

Así lo llamo; pues no deben hacer nada, simplemente saben que son ganadores y si hoy el mercado les quita dinero… ¡Mañana se los devolverá!

Un trader ganador no lucha contra su entorno. Simplemente fluye con él. No se esfuerza en ganar; pues lo hace solo porque es rutinario en su Plan de Trading.

Francisca Serrano