Melchor Armenta: "La Fed se limitará a intervenir verbalmente en el mercado"

"El Banco de Inglaterra apuntalará la libra en caso de Brexit duro", afirma

Ex jefe de divisas del Banco Santander, Merlchor Armenta, es analista de mercados y Profesor Asociado en la UNED en el curso Curso de Trading Financiero. Comparte con 'Bolsamanía' su visión sobre la acción de los bancos centrales, tanto del Banco de Inglaterra, como de la Reserva Federal de EEUU (Fed), como del Banco Central Europeo (BCE) y de lo que espera para la libra, el dólar y el euro en el resto del añó.

Contra lo que espera el mercado, no cree que el presidente de la Fed, Jerome Powell, se incline por bajar los tipos y habla de que sería inédito que el banco central "recortara tasas inmediatamente después de haberlas subido". Del BCE no cree que "le queden herramientas" para estimular más la Eurozona y, como resultado de este tira y afloja, prevé "estabilidad para el euro/dólar", que pronostica que mantendrá un "rango entre los 1,11 y 1,15 dólares". "El euro se mantiene flojo por los datos macro, que no acompañan, y EEUU ha dejado claro que quiere un dólar más bien débil", explica.

Durante la entrevista efectuada en el Forex Day, celebrado en junio en Madrid, también declara que espera del Banco de Inglaterra que intervenga en el mercado para amortiguar la caída de la libra en caso de un Brexit duro. No cree que la moneda británica pierda los 1,20 dólares.