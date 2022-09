Sharecast / GuangWu Yang via Pixabay

El indicador de precios al consumo de China subió un 2,5% interanual en agosto, por debajo del 2,7% registrado en julio, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística del país asiático. El dato queda por debajo de la previsión del 2,8% que esperaba el mercado.

El precio de producción subió un 2,3% en el mes, también más lento que la subida del 4,2% de julio y sin alcanzar las estimaciones del 3,1%.

Según los expertos de Pantheon Macroeconomics, la ralentización de los precios se vio impulsada por una moderación de la inflación de los precios de los alimentos, que cayó al 6,1% interanual, desde el 6,3%. La inflación subyacente y la de los servicios se mantuvieron sin cambios, en el 0,8% y el 0,7%, respectivamente. La inflación del IPC sin alimentos también se desaceleró, hasta el 1,7%, desde el 1,9%, lo que implica que la inflación de la energía también disminuyó, aunque no se informa de ello. Sin embargo, la inflación de los servicios públicos bajó al 3,4% anual, desde el 3,6%, y la inflación de los combustibles y piezas para el transporte descendió al 19,9%, desde el 24,2%. "Estimamos que la inflación global de la energía se desaceleró hasta el 8,3%, desde el 10,6% de julio", avisan.

Asimismo, destacan los economistas que la demanda interna muestra pocos signos de reactivación, como refleja la baja y constante inflación subyacente. Entre las principales categorías, sólo la inflación recreativa aumentó en agosto, hasta el 1,6% desde el 1,5%, y todo lo demás disminuyó o se mantuvo. "En cierto sentido, esto no es sorprendente; los esfuerzos de estímulo se han centrado en medidas del lado de la oferta, haciendo poco para apoyar la demanda. Pero no deja de ser decepcionante para los responsables de la política económica y para todos los que esperaban que la avalancha de anuncios significara que algo estaba ocurriendo realmente", dicen desde Pantheon Macroeconomics. "La debilidad del renminbi también está teniendo poco efecto, probablemente porque los productores no tienen poder de fijación de precios en este entorno".

Por lo tanto, creen que es probable que la inflación del IPC siga cayendo, ya que la demanda vuelve a estar ahogada por el endurecimiento de las restricciones de la covacha, que seguirán vigentes hasta que concluya el 20º Congreso a finales de octubre. La inflación de los alimentos y la energía debería haber tocado techo, basándose en los precios mundiales y en las recientes intervenciones en el mercado nacional. "Es probable que la caída de la inflación del IPP también se manifieste en la inflación de bienes en los próximos meses", avisan.