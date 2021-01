Ponerse corto o no, esa es la cuestión. El caso GameStop, en el que los compradores se han fijado como objetivo claro un título con un alto porcentaje de cortos, es el último de una larga lista. Solo en este mes de enero han perdido 91.000 millones de dólares en EEUU, y toca hacerse la pregunta: ¿Merece la pena seguir haciéndolo?

2020 no ha cerrado con una cifra más amable, con los cortos perdiendo más de 243.000 millones de dólares, y obteniendo un retorno negativo del 26%, según S3 Partners.

"El mayor enemigo de los cortos no ha sido Robinhood ni Reddit, han sido la Reserva Federal y los estímulos, que han dado alas a las bolsas", explica Ihor Dusaniwsky, de S3 Partners, en declaraciones a la CNBC. "Se han quedado en el lado equivocado", añade.

Peter Tchir, de Academy Securities, reconoce que los cortos se están viendo impactados desde dos puntos distintos: en primer lugar, por la implacable subida de las bolsas, que en el caso de la estadounidense ha cerrado 2020 con nuevos máximos pese a la pandemia. En segundo, porque "algunos traders están comprando de forma agresiva opciones OTM ('out of the money, es decir, fuera de dinero) y estrujando así a los cortos con una estrategia que, por el momento, parece ser efectiva".

"Los cortos van a tener que sentirse más cómodos con las pérdidas antes de detenerse", asevera Tchir. "Supongo que los precios de las opciones de compra (o 'call') subirá, porque movimientos como el de este lunes en los que no lo hacen, me ponen nervioso", admite.

"Si el precio de las opciones de compra sube, puede forzar también la subida del VIX (el índice que mide la volatilidad), y los traders pueden confundir esta señal creyendo que los inversores temen algo", alerta. "Puede que no sea momento de ponerse bajista, pero tampoco lo es de comprar acciones tan volátiles que se han convertido en la predilección de un grupo de foreros", concluye en referencia a los participantes de Reddit en el fenómeno GameStop.

CUMPLEN UNA FUNCIÓN CLAVE: PROVEER DE LIQUIDEZ

Los cortos pesan solo un 2% o un 3% en las bolsas de EEUU, según los cálculos de Dusaniwsky, que descarta su desaparición: "Incluso aunque estemos viendo a cortos caer, otros nuevos vendrán, especialmente en el sector financiero, e incluso en títulos que son populares por haber arrasado con ellos antes".

Estos cumplen además una función esencial en los mercados: abastecer de liquidez. "Si te has puesto largo y quieres vender al final de un rally, los cortos son los únicos que te compran la acción, por lo que proporcionan esa liquidez que los largos dejan de proveer", explica Dusaniwsky.