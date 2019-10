El juez Velasco denuncia pocos recursos para combatir los delitos económicos

El magistrado de la Audiencia Nacional reclama más inversiones para mejorar la justicia

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha confirmado algo que puede que gran parte de la población sospechara: a la justicia le faltan medios. "Los jueces somos lentos porque no tenemos inversiones", asegura. Y en este contexto se incluye las "pocas herramientas" con las que cuentan para luchar contra los delitos económicos.

Durante el transcurso de una jornada sobre delitos financieros organizada por Refinitiv, admite que "gracias al esfuerzo de los jueces", se saca adelante el trabajo, a pesar de que "los plazos se alargan". "Si tuviéramos gente o máquinas que nos ayudaran, las investigaciones serían más cortas y se resolverían antes". El juez es claro: "No hay dinero, no hay justicia", y "queremos acosar al dinero para acosar a los que lo poseen de manera ilegal".

En especial, se refiere a las causas contra delitos económicos, "en los que no hay sangre pero son muy insolidarios". Considera que la sociedad tiene que "tomar conciencia" de que la delincuencia del siglo XXI "no es con pistola", por lo que reclama que las empresas traten de anticiparse a posibles delitos y contemplando "todo tipo de riesgos".

Velasco indice en que, actualmente, el delito más común entre las empresas es el fiscal, además del de blanqueo de capitales, sobre todo entre las pymes, que "están cayendo como moscas" dada la poca implantación de mecanismos y sistemas de cumplimiento normativo al no contar ni con la capacidad ni con el asesoramiento necesario para cumplir con sus obligaciones fiscales. Y no solo la de pagar impuestos, sino "también devoluciones que no se deberían recibir", como, por ejemplo, el IVA.

De hecho, destaca que es "raro" que a los juzgados lleguen casos de las grandes compañías. "Ellas sí tienen implementadas políticas de prevención" que tratan de evitar condenas penales. "Lo que está llegando a los tribunales son empresas pequeñas que no tienen gente especialmente dedicada a esto y que ni siquiera buscan un asesor externo".