Tras el anuncio del pasado 19 de marzo relativo a la adquisición de Credit Suisse por parte de UBS, el Consejo de Administración de UBS ha nombrado a Sergio P. Ermotti consejero delegado del grupo y presidente del Comité Ejecutivo, con efecto a partir del 5 de abril de 2023, después de la Junta General Anual.

Sucederá a Ralph Hamers, que ha aceptado dimitir "para servir a los intereses de la nueva combinación, del sector financiero suizo y del país", señala UBS en un comunicado. Ralph Hamers permanecerá en UBS y trabajará junto a Sergio P. Ermotti como asesor durante un periodo de transición para garantizar "un cierre satisfactorio de la transacción y un traspaso sin contratiempos", añade el comunicado.

Ermotti fue CEO de UBS durante nueve años, entre noviembre de 2011 y octubre de 2020, y logro reposicionar la entidad tras los graves retos derivados de la crisis financiera mundial. En particular, según ha destacado la nota de UBS, "consolidó la solidez financiera y mejoró la capacidad de resistencia, situando en el centro de la empresa el negocio líder mundial de gestión de patrimonios y activos". Así pues, UBS considera que es la persona "idónea" para llevar a cabo la integración de Credit Suisse.

Actualmente, Sergio Ermotti es presidente de la aseguradora Swiss Re.

"Me siento honrado de que se me pida dirigir este banco en un momento tan importante para todas sus partes interesadas y para Suiza. Me gustaría expresar mi gratitud a Ralph por dirigir UBS con tanto éxito. La tarea que tenemos entre manos es urgente y desafiante. Para llevarla a cabo de forma sostenible y con éxito, y en interés de todas las partes implicadas, necesitamos evaluar de forma meditada y sistemática todas las opciones. Soy consciente de la incertidumbre que muchos sienten y prometo que, junto con mis colegas, toda nuestra atención se centrará en ofrecer el mejor resultado posible para nuestros clientes, nuestros empleados, nuestros accionistas y el Gobierno suizo", ha declarado Ermotti.