La irrupción de Mastodon en el mundo de las redes sociales, donde rivaliza con Twitter por atraer usuarios, no ha pasado desapercibida para los grandes inversores, ya que como aseguró el fundador de esta plataforma de microblogging, Eugen Rochko, ha recibido más de cinco ofertas de inversión desde Estados Unidos de "cientos de miles de dólares".

Este desarrollador de programas informáticos alemán ha asegurado a 'Financial Times' que Mastodon mantendrá su esencia de no buscar beneficios, para que no termine por replicar las medidas que han repetido otras redes sociales mayoritarias y que han contribuido a lastrar su reputación.

"Mastodon no se convertirá en todo lo que odias de Twitter. El hecho de que se pueda vender a un multimillonario controvertido, el hecho de que se pueda cerrar, quebrar, etc. Es la diferencia de paradigmas (entre las plataformas)", ha destacado.

La popularidad de esta plataforma ha crecido notablemente desde que Elon Musk compró Twitter, favorecida por su parecido con la red social del pájaro azul.

"En Mastodon, presentamos una visión de las redes sociales que ningún multimillonario puede comprar ni poseer. ¡Su capacidad para comunicarse en línea no debe depender de los caprichos de una sola empresa comercial!", asegura una publicación del perfil oficial de Mastodon en Twitter.