Elon Musk ha asegurado que no venderá acciones de Tesla el próximo año "bajo ninguna circunstancia". "Pueden contar conmigo, no venderé acciones hasta probablemente, no sé, 2025 o algo así", ha dicho el CEO de la compañía en Twitter Spaces.

En diciembre, Musk ha vendido cerca de 22 millones de acciones de Tesla por más de 3.500 millones de dólares. Se trata de la segunda operación que lleva a cabo de este tipo después de que en noviembre ya vendiera 19,5 millones de acciones por 3.950 millones de dólares, principalmente para financiar su compra de Twitter.

Ahora, afirma que no venderá más acciones de Tesla durante al menos dos años: "Definitivamente no el año que viene, bajo ninguna circunstancia y, probablemente no el año siguiente".

Aunque el CEO de la compañía ya ha hecho declaraciones de este tipo antes y sí que ha vendido después, los comentarios de Musk el jueves por la noche hicieron que el fabricante de automóviles subiera hasta un 3,5% en las operaciones posteriores a la comercialización. Si esas ganancias se mantienen en las operaciones regulares del viernes, las acciones podrían romper una racha de pérdidas de cinco días.

En esa misma conversación en la red social, Musk ha explicado que está a favor de una recompra de acciones de Tesla una vez que la compañía tenga más confianza en la dirección de la economía en medio de la creciente preocupación por otra recesión.