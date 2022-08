Las acciones ‘meme’ vuelven a estar de actualidad. El minorista de artículos para el hogar Bed Bath & Beyond está experimentando una notable caída superior al 14% en el mercado después de que su valor se haya disparado por encima del 300% en lo que va de mes. Actualmente, los títulos de BBB se intercambian por 18,84 dólares.

La caída llega después de que Ryan Cohen, presidente de GameStop y una de las figuras clave del caso en torno al minorista de videojuegos, anunciase que tiene intención de vender la participación de casi el 10% que posee a través de su firma RC Ventures. Según una notificación oficial de propuesta de venta de valores (formulario 144) presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) firmado y con fecha del pasado martes 16 de agosto, RC Ventures ha puesto a la venta 9,45 millones de acciones de la compañía.

Según señala ‘CNBC’, el precio de las acciones que posee directamente Cohen es de 119,4 millones de dólares, mientras que los 1,67 millones de opciones de compra a su nombre valdrían otros 1,8 millones de dólares adicionales. De acuerdo con esta información, dichas opciones tienen unos precios de 60, 75 y 80 dólares.

Si bien la participación de RC Ventures en BBB se conoce desde el pasado marzo, fue este lunes cuando se conoció que Cohen poseía esos 1,67 millones de opciones de compra a un precio mucho más elevado del que tenían las acciones en ese momento. Es decir, Cohen apostaba a que el valor subiría abruptamente hasta los 60, 75 e incluso 80 dólares en los próximos meses. La noticia hizo que los usuarios de Reddit y otros foros se lanzasen a comprar acciones de Bed Bath & Beyond sin control.

"Cuando se ve su nombre (Cohen), se genera una gran expectación. Así que ahora mismo el rumor de las redes sociales está volando en torno a Bed Bath & Beyond y se está extendiendo a otras acciones también", ha señalado Dennis Dick, operador minorista de Triple D Trading, en unas declaraciones que recoge ‘Reuters’.

Según datos de FactSet, este martes se negociaron casi 400 millones de acciones y el miércoles otros 249 millones. El dato sería llamativo en condiciones normales, pero lo es todavía más si se tiene en cuenta que la compañía solo tiene 80 millones de derechos en circulación en el mercado.

Por otra parte, el clamor entre los usuarios del subreddit Wall Street Bets y otros portales que se han organizado para adquirir estas acciones es prácticamente unánime: Cohen no tiene intención de vender. "No ha vendido. El formulario 144 es el derecho a vender, no significa que lo vayas a hacer o que lo hayas hecho", señalaba un usuario, mientras que otro era todavía más gráfico: "Por supuesto que no ha vendido. Es un simio como nosotros".