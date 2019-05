Trump amenaza con torpedear en NAFTA tras anunciar aranceles sobre México

Así pues, el destino del acuerdo comercial actualizado entre EEUU, México y Canadá queda en duda después de esta decisión de Trump. Su intención es imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas a partir del 10 de junio.

En una declaración en la Casa Blanca este jueves, Donald Trump explicó que los aranceles están destinados a presionar y terminar con lo que denominó la "crisis fronteriza" que ha resultado en que EEUU sea "invadido por cientos de miles de personas". El presidente de EEUU afirmó que si México no detiene el flujo de inmigrantes indocumentados, Estados Unidos aumentará progresivamente los aranceles generales al 25% para el 1 de octubre de este año.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,..