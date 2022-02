Los inversores no pierden de vista cada uno de los pasos que está o no está dando Rusia en la frontera con Ucrania. El goteo de noticias es constante y su impacto en la evolución de los mercados es evidente. En lo que llevamos de semana se ha publicado que Rusia repliega tropas, que mantiene el despliegue de efectivos, que la amenaza continúa, que se quiere agotar la vía diplomática... Un sin fin de información que se sigue al minuto dado el impacto potencial de lo que pueda ocurrir finalmente.

Y es que, si Rusia invade Ucrania, los expertos avisan de que el 'shock' será muy fuerte en muchos sentidos. La firma alemana Berenberg ha publicado un contundente informe sobre este asunto en el que afirma tajante que una invasión rusa "sería una tragedia humana" y "podría convertirse en la peor guerra en Europa desde 1945 y el riesgo más grave para la seguridad mundial desde la crisis de los misiles de Cuba, en octubre de 1962".

Tiene claro Berenberg que, si Rusia ataca, supondría probablemente "una gran conmoción a corto plazo para los mercados, así como para la confianza de las empresas y los consumidores".

Las bolsas cayeron con fuerza este lunes ante la posibilidad de un ataque inminente tras las advertencias de EEUU. El martes, después de que Moscú dijera que estaba replegando algunas tropas de la frontera de Ucrania, los índices recuperaron. El miércoles, sin embargo, la OTAN alertó de que Rusia mantiene el aumento de efectivos y los mercados lo volvieron a notar.

Berenberg explica que un ataque llevaría, entre otras cosas, a un nuevo aumento de los precios de la energía, que empeoraría la ya elevada inflación en todo el mundo avanzado. Cabe apuntar en este sentido que el petróleo marcó el lunes máximos de siete años debido a la situación, y que los expertos avisan de que esta circunstancias contribuye a incrementar la inflación y frenar la recuperación.

"Estos factores afectarían temporalmente el crecimiento europeo en los próximos meses. Sin embargo, lo más probable es que no provoquen una recesión en Europa", anticipan desde Berenberg. Así, la firma considera que, después de un tiempo, la reapertura en curso de las economías desde la ola invernal de la pandemia y la "aparente y modesta" relajación de algunos atascos en la cadena de suministro, así como un "cierto aumento de la producción de energía" de otros regiones contrarrestarían probablemente el daño económico temporal a Europa occidental.

"Rusia es una gran potencia militar y un gran productor de energía, pero no es un mercado relevante para la mayoría de los demás países. Mientras una guerra rusa no se convierta en un enfrentamiento militar directo entre Rusia y la OTAN, de la que Ucrania no es miembro, el impacto económico y financiero a medio y largo plazo sobre Europa y el mundo avanzado, en general, debería ser bastante limitado más allá de la grave conmoción inicial. Con el tiempo, las severas sanciones occidentales probablemente debilitarían aún más la economía rusa, en nuestra opinión", concluyen desde Berenberg sobre este tema.

LOS OTROS RIESGOS

Junto a Ucrania, estos analistas identifican otros riesgos para sus perspectivas "positivas" de la economía mundial en 2022 y 2023.

El otro que también ha cobrado fuerza ahora es la posibilidad de que los bancos centrales, en respuesta a la inflación, endurezcan la política monetaria "tan rápido y tan lejos" que hagan descarrilar la recuperación mundial en lugar de limitarse a moderar el crecimiento del PIB a un ritmo más sostenible.

También les preocupa a estos expertos, en el ámbito geopolítico, un posible ataque de China a Taiwán, lo que consideran "el peor riesgo geopolítico".

En al ámbito puramente político, advierten de lo que puedan traer las elecciones presidenciales francesas de abril, de lo que implicaría una posible salida de Boris Johnson en Reino Unido o de las elecciones intermedias en EEUU.

Finalmente, en el plano financiero, además de un error en la política monetaria, les preocupa que pueda producirse una corrección brusca en los mercados de valores o un nuevo choque en el suministro energético mundial.