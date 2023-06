Tras unas abultadas pérdidas iniciales entre el lunes y las primeras horas del martes, las principales criptomonedas resistieron el envite y se situaron en los niveles en los que se venían moviendo en los últimos días. Por ejemplo, en el caso del bitcoin (BTC), la criptomoneda reina llegó a perder los 25.500 dólares antes de cerrar la sesión por encima de los 27.200 dólares. “Aunque la respuesta inicial a la acción fue negativa, no fue exactamente una sorpresa, pues las empresas se habían estado preparando durante algún tiempo”, señala Craig Erlam, analista sénior de mercados de OANDA.

Esta tesis es la que defienden numerosos expertos: la acción regulatoria de la SEC era algo que se veía venir. De hecho, el pasado marzo, Coinbase recibió un 'aviso Wells' en el que se le advertía que la Comisión adoptaría medidas legales si la compañía no cumplía las normas regulatorias. Desde entonces, la criptobolsa ha mantenido abierto el conflicto y ha recurrido a la vía judicial para intentar que el regulador dé su brazo a torcer y elabore una normativa específica para el espacio de las ‘criptos’, como llevan tiempo demandando.

Desde un punto de vista técnico, Juan José del Valle, analista de la agencia de valores Activotrade, tiene claro que este tema “no va mucho más allá”. “Parece que ya hemos olvidado lo que ocurrió con FTX el pasado mes de noviembre, y desde entonces el BTC ha subido más de un 70% hasta los precios actuales de mercado”, remarca este experto.

“Destacamos para el bitcoin el importante soporte cercano a los 26.000 dólares (mínimos del pasado mes de mayo) y, para ser más exactos, los mínimos de esta semana marcados en las últimas 48 horas en zonas de 25.400 dólares”, apunta.

Para Naeem Aslam, director de inversiones de Zaye Capital Markets, los inversores saben de sobra que esta es “posiblemente la última mala noticia para el sector, ya que llevan mucho tiempo esperando este desenlace”. “Sí, las empresas de criptomonedas pagarán alguna multa, algo que hemos visto muchas veces en el espacio bancario cuando hacen lo que no deberían haber hecho. Pero luego las cosas siguen su curso y se normalizan”, apunta.

Por otro lado, este experto tiene claro que el bitcoin “es seguro e intocable por la SEC”, pues “no es un valor y la SEC lo considera una mercancía”. Cabe señalar que el propio Gary Gensler, presidente del regulador, ha dicho que, salvo el bitcoin, todas las ‘criptos’ pueden ser reguladas por la SEC. Por ello, este experto cree que aquellos que invierten en bitcoin “no tienen nada de qué preocuparse”.

“Los agentes del sector evolucionarán y se adaptarán a la ley, lo que deberían haber hecho en primer lugar. Ahora saben que la era del salvaje Oeste ha terminado y que, si quieren venir a la fiesta, tienen que vestirse de acuerdo con las reglas”, sentencia.

Por su parte, Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank, destaca que la “impresionante” resistencia de los precios en las criptomonedas deja clara una cosa: “Para la mayoría de los operadores de criptodivisas, una amenaza existencial para las bolsas de criptodivisas no es una amenaza existencial para las criptodivisas”.

“La inflación global y el aumento de los rendimientos son un dolor de cabeza más fuerte para las valoraciones de las criptomonedas que los problemas de las bolsas de criptomonedas con la SEC”, agrega esta experta.

Así lo cree también Neil Wilson, director de análisis de Markets.com, quien cree que es “evidente” que “todas” las criptobolsas son, “de una forma u otra, de dudosa reputación”. Con todo, este analista sí considera que los ‘tokens’ “no tienen sentido ni valor, en mi opinión, y son claramente valores no registrados”. No obstante, Wilson también subraya que “demandar a las principales bolsas no significa el fin de las criptomonedas”.

Para Wilson, la clave de todo este asunto la tiene Gary Gensler, quien recientemente habló sobre la industria de las ‘criptos’ en su conjunto, unas declaraciones que este experto cree que contienen lo verdaderamente “interesante” para entender la postura del regulador. Según Gensler, cuya posición sobre las criptomonedas ha variado con el paso del tiempo, el mundo actual “no necesita más monedas digitales” porque “ya las tenemos: se llaman dólar estadounidense, euro o yen”. “Esto dice mucho de cómo ve el sector la actual SEC: un sinsentido”, resume Wilson.

“En última instancia, se tiene la sensación de que el salvaje Oeste está siendo domesticado por la SEC con todos sus ferrocarriles y alambre de espino. Esto, como es de esperar, dejará una industria que se enfrenta a costes más elevados, menos actores y más respetables y solo un puñado de monedas viables. Por ahora, la industria parece sacudida, pero si Binance sufriera una salida importante de fondos de clientes (ya se ha sacado mucho), entonces repercutiría en todo el sector”, sentencia.