Binance, la mayor criptobolsa del mundo, sigue siendo noticia por los motivos equivocados. Según las últimas informaciones llegadas de Estados Unidos, documentos internos del ‘exchange’ muestran un plan de la compañía para neutralizar a las autoridades estadounidenses y evitar sanciones por sus negocios no regulados.

‘The Wall Street Journal’ ha tenido acceso a numerosos mensajes y documentos confidenciales de la compañía dirigida por Changpeng Zhao, la cual ideó un esquema para eludir a los reguladores estadounidenses. Según señala el diario norteamericano, en sus comienzos, una quinta parte de los clientes de Binance estaban en EEUU y la compañía identificó la potencial ofensiva de las autoridades norteamericanas como el catalizador de una “caída nuclear” de su negocio.

Así, según el diario neoyorquino, la estrategia de la firma de origen chino se centró en la construcción de una plataforma estadounidense básica, Binance US, que licenciaría la tecnología y la marca de Binance pero que, por lo demás, parecería totalmente independiente de su matriz. De este modo, señalan, se protegería del escrutinio de los reguladores estadounidenses a Binance, que excluiría, como sigue haciendo hasta hoy, a los usuarios estadounidenses.

Con todo, los documentos a los que ha tenido acceso el ‘Journal’ mostrarían que ambas compañías están mucho más relacionadas de lo que dicen. Según este medio, Binance y su filial estadounidense habrían mezclado personal y finanzas, al tiempo que compartirían una entidad afiliada que compraba y vendía criptodivisas para ambas firmas.

Asimismo, los desarrolladores de Binance en China mantenían el código de software que soportaba las carteras digitales de los usuarios de Binance US, lo que potencialmente daría a Binance acceso a los datos de los clientes estadounidenses. Según ‘WSJ’, esto habría sido así, al menos, hasta el verano de 2021.

Si los reguladores estadounidenses concluyen que estos vínculos significan que Binance tiene control sobre una empresa estadounidense, podrían reclamar supervisar todo el negocio de Binance, que, para muchos inversores, ha sido un misterio desde el principio. Recientemente, el regulador financiero de Texas afirmó en una presentación judicial en la que se oponía a la compra de Voyager por los vínculos de Binance y Zhao con la filial estadounidense.

Cabe recordar que Binance es una de las compañías más opacas del sector. Por no saber, no se sabe ni dónde tiene su sede global; de hecho, Zhao se ha negado en múltiples ocasiones a despejar el interrogante, llegando a dar respuestas peregrinas como que no están radicados en ninguna parte porque el bitcoin tampoco lo está.

Binance ha respondido a este informe a través de un comentario enviado a ‘Reuters’, en el que un portavoz de la compañía ha reconocido que “no contábamos con el cumplimiento y los controles adecuados durante esos primeros años”. “Hoy somos una empresa muy diferente en lo que respecta al cumplimiento normativo”, ha añadido. Cabe recordar que un alto cargo de la compañía reconoció en las últimas semanas que estaban trabajando con los reguladores para pagar una multa y cerrar las investigaciones sobre la criptobolsa.

Asimismo, el diario norteamericano confirma las informaciones de ‘Reuters’ y ‘Forbes’ sobre los posibles movimientos de dinero de clientes de Binance y Binance US a fondos de cobertura vinculados al ‘exchange’ y a Zhao. Según una portavoz de Binance US, la compañía “nunca ha comerciado ni prestado fondos de clientes, y nunca lo hará” y ha asegurado que Merit Peak, una de estas compañías, cesó su actividad con la firma en 2021. Es importante recordar que movimientos similares fueron los que terminaron provocando la caída de FTX y de su firma hermana Alameda Research, así como la imposición de numerosos cargos penales a su fundador, Sam Bankman-Fried.

En los últimos meses, Binance ha sido protagonista de varios titulares negativos. El ‘exchange’ ha aparecido vinculado a la trama de blanqueo de capitales de la clausurada criptobolsa Bitzlato, para la cual habría movido hasta 300 millones de dólares en bitcoin. Por otro lado, la compañía estaría siendo investigada por presunto lavado de dinero en Estados Unidos y su ‘stablecoin’ licenciada, Binance USD, ha recibido duras acusaciones por parte de los reguladores y su emisora, Paxos Trust, ha dejado de acuñar nuevos ‘tokens’.

TRATARON DE CONTRATAR A GENSLER

‘The Wall Street Journal’ también asegura que Binance intentó contratar al presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), Gary Gensler, entre 2018 y 2019. Entonces Gensler era profesor en el MIT y era un claro candidato a ocupar algún cargo en un regulador si los demócratas ganaban las elecciones de 2020, como finalmente ocurrió. Previamente, Gensler había presidido la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) entre 2009 y 2014.

Según el diario, dos altos cargos del brazo de inversión de riesgo de Binance, Ella Zhang y Harry Zhou, se reunieron con Gensler en octubre de 2018. Zhou habría descrito en un chat privado que “si bien Gensler declinó ser asesor, fue generoso al compartir estrategias de licencia”. Ambas partes mantuvieron una reunión más en marzo de 2019 en Tokio, al tiempo que se le entrevistó el verano siguiente para un curso de criptomonedas en el MIT. Gensler se convirtió en presidente de la SEC en abril de 2021.