Según consta en un documento judicial presentado por el abogado de la SEC Colby Steele, la Comisión ordenó internamente la investigación y designó funcionarios para tomar testimonio el 17 de agosto de 2020. “La investigación se refería, entre otras cosas, a posibles violaciones de las leyes federales de valores por parte de BAM Trading Services (Binance.US). En el curso de esta investigación, el personal de la Comisión, incluido yo mismo, buscó y obtuvo documentos y otras pruebas sobre las actividades de los demandados”, explica el letrado en el escrito.

Asimismo, Steele también ha indicado que el 29 de septiembre de 2021, la Comisión ordenó que se realizase una investigación privada y que se designase a funcionarios para que tomen testimonio en lo que el regulador denomina como “orden formal” (expediente nº HO-14376). “Yo soy uno de los abogados que fue asignado a la investigación, que se refería, entre otras cosas, a posibles violaciones de las leyes federales de valores por Binance Holdings Limited. En el curso de la realización de esta investigación, el personal de la Comisión buscó y obtuvo documentos y otras pruebas relativas a las actividades de los demandados”, indicó Steele.

Asimismo, en otro documento redactado por el contable de la SEC Sachin Verma, la Comisión afirma que BAM Trading había generado 411 millones de dólares en ingresos durante un periodo que abarcaba algo más de cuatro años, periodo en el que también estimó unos 225 millones de dólares de beneficio bruto. Según Verma, el margen de beneficio entre 2020 y 2022 fue del 54,68%.

Cabe señalar que, al no cotizar en bolsa, la filial y la matriz han mantenido cierto secretismo sobre lo que concierne a sus cuentas y han sido ampliamente criticadas por su falta de transparencia.

