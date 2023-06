Según cifras de Nansen, las salidas de Binance en todos los protocolos alcanzaron los 719 millones de dólares en las últimas 24 horas. Durante las horas previas al cierre de Wall Street, las salidas netas alcanzaron los 230 millones de dólares después de que se hiciera pública la demanda.

Si bien los números pueden parecer altos, los datos de Nansen también muestran que el saldo de ‘stablecoin’ de Binance sigue siendo saludable. En el momento de escribir este artículo, el ‘exchange’ tiene un saldo de poco más de 8.000 millones de dólares con una salida neta en los últimos siete días de 519 millones de dólares, o aproximadamente el 6% de las tenencias. OKX, la siguiente bolsa con más participaciones, tiene un saldo de 4.000 millones de dólares.

Por su parte, la firma de análisis CryptoQuant ha indicado que el flujo de retiradas se encuentra dentro de lo normal y se corresponde a la tendencia histórica de la compañía. “Sobre una base nominal, Binance ha experimentado grandes salidas netas de Bitcoin y Ethereum después del anuncio de la demanda de la SEC. Estas salidas netas son más significativas que cuando la CFTC demandó a la bolsa en marzo de 2023. Sin embargo, las salidas netas hasta ahora son menores que las que la bolsa ha experimentado en otros períodos de "estrés" (como la quiebra de FTX)”, han indicado.

