El Día de los Enamorados no ha traído amor para las ‘criptos’. Al nerviosismo habitual de los inversores cada vez que se publica el dato de inflación en Estados Unidos se le suman los sucesivos golpes regulatorios propinados por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. El pasado viernes, el regulador sancionó al ‘exchange’ Kraken y dio un aviso sobre la posible ilegalidad de los servicios de ‘staking’ en el país, mientras que este lunes se ha sabido que tomará acciones legales contra Paxos, compañía emisora de la ‘stablecoin’ Binance USD (BUSD), al considerarla un valor no registrado. La compañía aliada de Binance ha anunciado que dejará de acuñar nuevos ‘tokens’ de BUSD, pero también ha subrayado que se defenderá en los tribunales ante las acusaciones de la SEC.

Over $400 million $BUSD was burned in less than 20hrs as the New York Department of Financial Services ordered Paxos to stop issuing BUSD



According to WSJ, "BUSD will continue to be redeemable through at least February 2024 for U.S. dollars or Paxos' own stablecoin, Pax Dollar." pic.twitter.com/cpU7jiEG5M