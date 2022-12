"Los mercados no están comprando lo que la Reserva Federal está vendiendo"

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) elevó este miércoles los intereses 50 puntos básicos, hasta el 4,25%-4,50%, máximos desde 2007. El banco central anticipó que serán necesarias más subidas para frenar la inflación, y elevó su previsión de la tasa terminal de los intereses hasta el 5,1%, lo que implica una subida adicional de 75 puntos básicos desde los niveles actuales.

Su presidente, Jerome Powell, se mostró especialmente preocupado por la inflación subyacente en el sector servicios, que consideró más difícil de controlar a medio plazo. Esta preocupación fue mal recibida por el mercado y Wall Street se giró a la baja y cerró en negativo.

Estas son las principales valoraciones que han realizado diferentes firmas de análisis del cónclave monetario, que a buen seguro marcará el rumbo de las bolsas en las próximas semanas.

DANSKE BANK: DIFÍCIL TAREA PARA LA FED

"El consumo resistente, los mercados laborales ajustados y las presiones de precios subyacentes aún altas respaldan el caso de nuevas alzas en el primer trimestre. Mantenemos sin cambios nuestra previsión de 50pb en febrero y 25pb en marzo", explican desde el banco danés.

Aunque añaden que el "Euro/Dólar se recuperó hasta cerca de los niveles previos a la reunión a pesar de las proyecciones agresivas sobre las tasas, ya que Powell dejó la puerta abierta a menos aumentos si los datos lo justifican".

En su opinión, la Fed tendrá un difícil reto por delante, ya que "los efectos de base negativos de la energía, los automóviles usados y los seguros de salud, combinados con el retraso en la evolución de los precios de la vivienda, enmascararán una inflación subyacente más amplia".

"Powell destacó que la subida de los salarios muestra pocas señales de un regreso de la inflación a niveles más consistentes con el objetivo del 2% de la Fed. Estamos de acuerdo, y aunque los mercados tienden a centrarse más en la evolución de la inflación a corto plazo, el riesgo clave para la Fed es que, incluso si la inflación desciende considerablemente el próximo año, no descenderá para bien".

BNY MELLON: LOS MERCADOS NO COMPRAN EL MENSAJE DE LA FED

Para los expertos de Bank of New York Mellon, "los mercados no están comprando lo que la Fed está vendiendo". En su opinión, la idea de que los tipos de interés permanecerán en el 5% durante el próximo año "todavía es rechazada" por el consenso.

"Hubo un amplio acuerdo sobre la proyección del 5,1% en 17 de los 19 miembros" del FOMC con derecho a voto, indican. "Esto valida nuestra previsión de que la tasa terminal se establecerá en el 5% y permanecerá allí durante todo el año", añaden.

"De manera desconcertante para nosotros, las curvas a futuro de los tipos de interés terminaron el día despreciando tanto el nuevo diagrama de puntos de la Fed como el sentimiento agresivo que caracterizó la conferencia de prensa" de Powell. Según su valoración, el mercado está descontando que el organismo tendrá que bajar los intereses a final del próximo año.

"El mercado descuenta que la inflación será controlada antes o que la recesión forzará a la Fed a recortar antes los tipos". No obstante, no comparten este análisis y se muestran "alineados" con la Fed. Al mismo tiempo, consideran que "los precios muestran una incoherencia flagrante".

En la misma línea, los expertos de RaboBank afirman que "Powell continuó rechazando los recortes de tasas en 2023. Sin embargo, los mercados no están convencidos de esto y siguen en curso de colisión con la Fed el próximo año".

BARCLAYS: UNA FED HAWKISH

Para Barclays, la Fed "continuó enviando un mensaje agresivo, como esperábamos, indicando que sigue decidida a desacelerar la economía y aliviar las presiones del mercado laboral para llevar la tasa de inflación de manera sostenible a su objetivo del 2%". En su opinión, "el comunicado, las proyecciones sobre los tipos y la conferencia de prensa fueron consistentemente 'hawkish' (agresivos)".

BERENBERG: 75 PUNTOS BÁSICOS MÁS EN 2023

Para los expertos de Berenberg, "lo más destacado de la reunión fue las importantes revisiones al alza de las estimaciones de la tasa de fondos federales apropiada", ya que la Fed anticipó "aumentar las tasas en al menos otros 75 pb en 2023, hasta el 5,1%".

Su previsión es que la Fed "modere las subidas de tipos a 25 pb a partir de la primera reunión de 2023 (1 de febrero)". Al mismo tiempo, señalan que "Powell reafirmó su creencia de que es posible un aterrizaje suave, pero reconoció que el proceso desinflacionario implicaría un dolor económico y en el mercado laboral".

SWISSQUOTE BANK: DUCHA FRÍA DE LA FED

Desde Swissquote Bank, el analista Ipek Ozkardeskaya afirma que Wall Street "despertó de un sueño agradable con una ducha fría". En su opinión, muchos inversores "aún querían ignorar los comentarios agresivos de la Fed y comprar las caídas", al intentar anticipar cuándo bajarán los tipos.

"Pero ese razonamiento tiene límites, ya que ignora el dolor adicional que los mercados bursátiles deberían soportar debido a una eventual recesión, el detonante de las expectativas de recortes de tasas, que podría desencadenar una nueva ola de ventas masivas", afirma.

Según su análisis, habrá un nuevo tramo a la baja en Wall Street por "la caída de las expectativas de ganancias empresariales y la desaceleración de la actividad económica", que todavía no han sido descontadas.

En conclusión, la Fed tiene una complicada tarea por delante, tanto para reducir la inflación como para controlar las expectativas demasiado optimistas del mercado sobre la evolución de los tipos de interés.