¿Nuevo golpe regulatorio a las criptomonedas? La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos estaría estudiando demandar a la empresa de blockchain Paxos Trust por violación de las leyes de protección de los inversores debido a Binance USD, ‘stablecoin’ indexada al dólar estadounidense emitida por Paxos en colaboración con Binance.

Según informa ‘The Wall Street Journal’, la división de cumplimiento normativo del regulador estadounidense envió una carta a Paxos en la que alerta a la compañía de que planea presentar una demanda contra la moneda estable. Conocida como “notificación Wells”, este es un tipo de documento que la agencia utiliza para informar a las empresas e individuos de una posible acción regulatoria contra los mismos. El nombre deriva del Comité Wells de la SEC, que propuso este proceso en 1972, y recibe su nombre de John A. Wells, su presidente. Después de recibir una notificación Wells, el acusado tiene 30 días para responder a ella y argumentar por qué los cargos no deben ser presentados contra los posibles acusados.

Las fuentes del diario estadounidense señalan que esta acción regulatoria está motivada porque el organismo presidido por Gary Gensler considera el BUSD como un valor no registrado en la SEC. La compañía, que se alió con Binance en 2019 para desarrollar y lanzar esta ‘stablecoin’, no ha hecho comentarios al respecto. Cabe señalar que BUSD es la mayor tercera moneda estable del mercado, cuya capitalización bursátil asciende a 16.000 millones de dólares, y no es la única que emite Paxos, ya que también es el creador de la stablecoin Paxos Dollar (USDP), que se lanzó en 2018. Además, la compañía está detrás del ‘exchange’ itBit.

Por su parte, un portavoz de Binance ha indicado que BUSD es un “producto emitido y propiedad de Paxos”, con Binance licenciando su marca a la firma para su uso con BUSD. El portavoz ha agregado que Paxos está regulado por el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS, por sus siglas en inglés) y que BUSD es una “’stablecoin’ respaldada 1 a 1”.

“Las ‘stablecoins’ son una red de seguridad crítica para los inversores que buscan refugio de los mercados volátiles y limitar su acceso perjudicaría directamente a millones de personas en todo el mundo. Seguiremos vigilando la situación. Nuestros usuarios globales tienen una amplia gama de monedas estables a su disposición”, ha sentenciado la compañía fundada por Changpeng Zhao.

Con todo, el aviso de demanda de la SEC no es el ún

ico revés que ha sufrido Paxos en relación a Binance USD, ya que el NYDFS habría ordenado a la compañía que detenga la emisión de la ‘stablecoin’, algo que más tarde ha confirmado un portavoz de Binance.

“Paxos nos ha informado de que el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York les ha ordenado que dejen de acuñar nuevos BUSD”, ha señalado este mencionado portavoz.

La SEC ha estado intensificando su escrutinio regulatorio sobre las criptomonedas en las últimas semanas. El pasado jueves, el organismo multó con 30 millones de dólares al ‘exchange’ Kraken y le prohibió prestar servicios de ‘staking’ en Estados Unidos. El ‘staking’ o apuesta permite a los inversores obtener un rendimiento mediante la entrega temporal de sus criptodivisas a un intermediario o a una red de criptodivisas.

Según distintos expertos, esta acción ha servido como aviso a otros actores del sector y ha dejado entrever que podría perseguir este tipo de servicio en el futuro. Asimismo, ha acusado al quebrado criptoprestamista Genesis y a Gemini de violaciones regulatorias similares con motivo del programa Gemini Earn.

Hasta ahora, la SEC no había tomado medidas contra ningún emisor importante de ‘stablecoins’. Sin embargo, cuando la agencia amplió el año pasado su unidad especial de cumplimiento normativo dedicada al mercado de criptomonedas, señaló que las monedas estables serían un área de interés. Asimismo, este mismo año ha vuelto a colocar a las criptomonedas como un área de alto interés regulatorio.

Gensler ha recalcado en repetidas ocasiones que las ‘stablecoins’ pueden parecerse a los depósitos bancarios o a los fondos de inversión del mercado monetario. Asimismo, un grupo de reguladores dirigido por el Departamento del Tesoro apuntó en noviembre de 2021 que las ‘stablecoins’ deberían tener un marco regulador específico y su emisión debería limitarse a los bancos. El Congreso todavía no ha aprobado tal legislación ni hay indicios de que pueda hacerlo en el futuro cercano, lo que, según ‘WSJ’, da a los reguladores más potestad para vigilar el mercado.

En los últimos años, la SEC ha presentado medidas regulatorias contra numerosos ‘tokens’ digitales. En muchos casos, siendo el más sonado el de ripple (XRP), el regulador alegó que esos activos son el tipo de inversiones que deben registrarse en la SEC antes de poder venderse al público. Este proceso implica la publicación de información financiera y de riesgos detallada que los inversores pueden utilizar para sopesar los pros y los contras de una inversión.