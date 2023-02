El mercado de las criptomonedas ha sorprendido a propios y extraños este jueves. Cuando todo parecía apuntar a que las caídas serían la tónica de las próximas sesiones, el bitcoin (BTC) se ha disparado de forma repentina. La criptomoneda reina ha repuntado más de un 10% en las últimas 24 horas y rebasa con comodidad los 24.500 dólares, situándose en máximos no vistos desde agosto. ¿Qué es lo que ha provocado esta imprevista remontada?

Por un lado, las cifras macroeconómicas parecen no haber tenido impacto en la mejora. El IPC de enero de Estados Unidos mostró que el descenso de la inflación parece haberse ralentizado, lo que impulsó al mercado a creer que la Reserva Federal (Fed) podría cambiar su hoja de ruta.

Sin embargo, el dato de ventas minoristas, sumado a las lecturas del sector servicios y manufacturero, impulsaron la creencia de que la política restrictiva de la Fed está funcionando y que la economía estadounidense podría conseguir un aterrizaje suave. De recibir más señales que apunten hacia esta dirección, especialmente si los datos de empleo acompañan, podría aumentar el apetito por los valores de mayor riesgo al mejorar la liquidez del mercado. “Los inversores consideran que la economía estadounidense puede resistir una Fed más agresiva. Queda por ver si eso se dará a largo plazo, pero los mercados están funcionando con esa narrativa por ahora”, destaca Michael Hewson, analista jefe de mercado en CMC Markets.

Asimismo, la firma de análisis de la blockchain, Santiment, señala que el movimiento alcista del bitcoin ha sorprendido al sentimiento bajista dominante del mercado. Según los datos de Santiment, ha habido un notable aumento de las tenencias de BTC por parte de los propietarios con entre 100 y 1.000 bitcoins. En este sentido, destacan se deberá prestar atención a un posible aumento de las direcciones de ‘tiburones’ (propietarios con entre 1.000 y 10.000 BTC) y ‘ballenas’ (con más de 10.000 BTC), es decir, de grandes tenedores de la criptomoneda, pues podría ser “una señal de una mayor confianza de los principales interesados”.

🥳🚀 #Bitcoin has launched to a 6-month high, surprising the #bearish trader sentiment. With prices jumping above $24.2k for the first time since Aug. 14th, 2022, watch for whale addresses increasing as a sign of increased key stakeholder confidence. https://t.co/ztEhsIYNAY pic.twitter.com/ZJSfjrwJvA — Santiment (@santimentfeed) February 15, 2023

Otro proveedor de datos de la cadena de bloques, Lookonchain, ha llamado la atención sobre los 1.600 millones de dólares que diversos fondos institucionales han introducido en el mercado de criptomonedas desde el 10 de febrero. La mayor parte de los 1.600 millones proceden de ‘stablecoins’, especialmente de USD Coin (USDC), emitida por Circle. Según Lookonchain, la mayoría de estos USDC fueron retirados de Circle para ser enviados a diversas bolsas de criptomonedas.

1/ Why did the price of $BTC/$ETH suddenly rise today?



We found that several funds/institutions poured nearly $1.6B into the crypto market since Feb 10!👇 pic.twitter.com/WRaSv4YtgP — Lookonchain (@lookonchain) February 16, 2023

A su vez, CryptoQuant destaca que este repunte puede deberse a una “agresión en el mercado de futuros”. Según esta firma de análisis, mientras que los operadores abrieron posiciones cortas, el interés abierto aumentó y los inversores empezaron a construir posiciones largas. Según los datos de Coinglass, el total de liquidaciones cortas de bitcoin ha superado los 150 millones de dólares en el último día.

Por otro lado, la menor volatilidad de las acciones y los bonos y la bajada de los precios del petróleo han beneficiado a la criptomoneda reina. Según Jeff Ross, fundador y consejero delegado de Vailshire Capital Management, la mejora de los rendimientos del Tesoro a corto plazo ha provocado que el capital fluya hacia Estados Unidos. “El BTC sube debido al aumento de la liquidez mundial”, apunta.

Derivative-data as short-term trading tool



"Yesterday's price action resulted from aggression in the futures market, which gave a great example of how to read this derivative data."

by @JA_Maartun



Link👇https://t.co/Ie9e9oCNvl — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) February 16, 2023

Esta tesis es respaldada por Noelle Acheson, exdirector de perspectivas de mercado de Genesis, todo gira alrededor de recuperar la liquidez del bitcoin, ya que ningún activo de riesgo ha experimentado una caída tan significativa como la mayor ‘cripto’ del mercado. Otros, en cambio, creen que la reciente subida paralela al índice del dólar (DXY), algo extremadamente raro en los últimos meses debido a la correlación inversa, podría indicar una próxima caída. Asimismo, otros expertos creen que el avance regulatorio de la SEC puede terminar hundiendo a las 'criptos'.

“Debemos tener en cuenta que la base macroeconómica de los mercados no es tan sólida y un cambio en el tono de la Reserva Federal podría interrumpir la formación de una carrera alcista sostenible. Por esta razón, sería más seguro apostar por un rally bajista que por un mercado alcista en toda regla”, destaca Whitney Setiawan, analista de investigación del ‘exchange’ Bitrue, a ‘Seeking Alpha’.

Otros analistas creen que el rebote de enero ha sido una trampa del mercado bajista y algún otro no se cree el rebote, ya que ha sido liderado por valores muy sobrevendidos. “Es un movimiento típico del libro de jugadas del rally de alivio, ya que los fundamentos se vuelven menos malos con el sentimiento deprimido. Todos, salvo los más tolerantes al riesgo, deberían evitarlo”, señala Ben Laidler, estratega de eToro.

Por análisis técnico, el analista técnico de Bolsamanía, César Nuez, destaca que este miércoles se confirmó la formación de un ‘throw back’ a la media de 200 sesiones. Esto es una “muy buena señal” para la criptomoneda reina.

“La superación, este jueves, de la resistencia de los 24.450 dólares nos hace pensar en un ataque inmediato a la resistencia clave de los 25.270 dólares. Su comportamiento en este nivel de precios es clave. Si consigue superarlos, es muy probable que podamos ver una extensión de las subidas hasta los máximos del hueco bajista que se dejara en junio del pasado año en los 29.150 dólares. No apreciaremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 21.660 dólares”, explica.