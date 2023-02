A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, pone bajo la lupa a Viscofan, IAG, Ibex, bitcoin, Ftse 100, Almirall, BBVA y Santander.

Alberto C. Buenos días Sr Nuez. Encantado de saludarle. ¿Sería tan amable de darme su experta opinión sobre BBVA y Santander? Gracias.

Buenos días Alberto. Encantado de saludarle. BBVA ofrece un muy buen aspecto técnico en su serie diaria de precios. Desde el mes de octubre el banco se ha revalorizado un 60%, lo que ha acercado su cotización a las inmediaciones de los 7 euros. Por el momento no apreciamos ni la más mínima señal de debilidad que nos haga pensar en un alto en el camino. No obstante, las subidas no van a ser eternas y lo más normal es que busque tomarse un respiro. El primer nivel de soporte se encuentra en los 6,65 euros. El abandono de este nivel de demanda sería la señal que nos confirmaría un alto en el camino. Deberíamos aprovechar la corrección para plantearnos una nueva toma de posiciones con menos riesgos.

Santander ofrece un aspecto técnico muy similar. Las subidas de los últimos meses han sido muy verticales y, como en el caso de BBVA, lo más normal es que se tome un respiro. La proximidad a los máximos de 2020 que dibujara en los 3,56 euros nos hace estar muy pendientes del inicio de una corrección que sanee las ganancias del 30% desde comienzos de año. Un cierre por debajo de los 3,40 euros sería la señal que nos haría pensar en el inicio de una toma de beneficios.

Francisco G. Buenos días. Parece que IAG ha detenido las caídas del corto plazo ¿Cree que podría continuar subiendo en las próximas semanas. ¿Qué opinión le merece el Ibex tras perforar los 9.310 puntos? Saludos.

Buenos días Francisco. El viernes pasado IAG dibujó una clara figura bajista que nos confirmó el inicio de una corrección. La aerolínea se dejó un gap bajista que ha terminado por cubrir en las sesiones posteriores. Esto es una demostración de fuerza que nos invita a pensar en una consolidación lateral por estos precios antes de continuar con su escalada alcista. Se mantiene intacta su tendencia alcista principal si bien, deberíamos esperar a que digiera las últimas ganancias para continuar con las subidas. La superación de los máximos de lo que llevamos de año en los 1,9535 euros sería la señal que nos confirmaría una continuación de las alzas.

Es cierto que el Ibex se encuentra perforando la resistencia de los 9.310 puntos, pero yo no me fiaría ni un pelo. Los niveles de sobrecompra siguen siendo muy altos y la corrección aparecerá en cualquier momento. El soporte a vigilar se encentra en los 9.069 puntos. En cuanto confirme el abandono de este nivel de precios podríamos ver una corrección hasta el nivel de los 8.726 puntos.

Ben J. Buenos días. Quisiera que me comentara el aspecto técnico del bicoin y del Ftse 100. Abrazos.

Este miércoles vimos una muy buena señal en el bitcoin, que confirma la formación de un throw back a la media de 200 sesiones. La superación, este jueves, de la resistencia de los 24.450 dólares nos hace pensar en un ataque inmediato a la resistencia clave de los 25.270 dólares. Su comportamiento en este nivel de precios es clave. Si consigue superarlos, es muy probable que podamos ver una extensión de las subidas hasta los máximos del hueco bajista que se dejara en junio del pasado año en los 29.150 dólares. No apreciaremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 21.660 dólares.

El Ftse 100 ofrece un inmejorable aspecto técnico tras conseguir superar los máximos históricos y cotiza ya por encima de los 8.000 puntos. Como todos los mercados, el índice inglés ofrece unos altísimos niveles de sobrecompra tras revalorizarse un 20% en los últimos cuatro meses. Lo más normal es que podamos ver un alto en el camino. El soporte clave se encuentra en los 7.700 puntos. Si abandona estos precios, podríamos terminar viendo un ataque al nivel de los 7.300 puntos. Su tendencia principal es claramente alcista por lo que, tras una sana corrección, lo más normal es que siga ganando posiciones.

Ramón G. Saludos cordiales Don César. Le estaría muy agradecido si me comentara su opinión sobre Viscofan y Almirall. Gracias y un abrazo.

Buenos días Ramón. Viscofan sigue con las subidas tras confirmar el giro en el soporte de los 58 euros. La superación de los 60 euros nos hace pensar en un ataque inmediato a los máximos históricos que presenta en los 63,05 euros. Si consigue superar estos precios se quedaría en subida sin resistencia alguna en su camino y con muchas posibilidades para que puede atacar el nivel de los 70 euros.

Mucho cuidado con el aspecto técnico de Almirall, que se acerca peligrosamente a los mínimos del pasado año que presenta en los 8,61 euros. Estos precios corresponden a la parte baja de la banda lateral en la que se viene moviendo la compañía desde hace medio año. Ojo que si los pierde es muy probable que se desangre hasta el nivel de los 7,50 euros. No apreciaremos ni la más mínima señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de la resistencia de los 9,65 euros.

