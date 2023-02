La inflación se desacelera menos lo previsto en Estados Unidos. El Índice de Precios al Consumo (IPC) se ha situado en enero en el 6,4% en tasa interanual, frente al 6,5% registrado en diciembre, según los datos publicados este martes por la Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense. Este descenso se ha situado por debajo de las expectativas del mercado, que esperaba una caída hasta el 6,2%. La subyacente ha caído al 5,6% anual, mientras que el mercado esperaba un 5,5%.

En términos mensuales, la subida del IPC general ha sido del 0,5%, en línea con lo esperado, lo que supone una aceleración desde el 0,1% al que creció en diciembre, mientras que la subyacente ha crecido un 0,4% en el último mes, también en línea con las expectativas de consenso.

Según el organismo que difunde los datos, "el índice de vivienda fue, de largo, el que más contribuyó al aumento mensual de todos los artículos, representando casi la mitad del aumento mensual en todas las categorías, con los índices de alimentos, gasolina y gas natural también contribuyendo".

Entre las categorías que registraron aumentos en enero se incluyen el albergue, el seguro de vehículos motorizados, la recreación, la indumentaria y el mobiliario del hogar, mientras que se produjeron descensos en los índices de automóviles y camiones usados, atención médica y tarifas aéreas.

El índice de alimentos aumentó un 0,5% en enero, con subidas en cuatro de los seis principales grupos que lo conforman, mientras que se registraron descensos en las frutas y verduras (-0,5%), y los productos lácteos y relacionados se mantuvieron sin cambios desde diciembre.

El coste de la energía aumentó un 2,0% en enero, con el índice de gasolina creciendo un 2,4% durante el mes. El gas natural subió un 6,7%, y el índice de electricidad se incrementó un 0,5%.

En términos anuales, la energía se encareció un 8,7%, con una subida en el precio de la gasolina del 1,5%, mientras que la electricidad aumentó un 11,9%, menos de la mitad del 26,7% al que creció el coste del gas en los últimos 12 meses.

En lo que respecta a la inflación subyacente, su crecimiento anual del 5,6% se debe, principalmente, a la escalada en el coste de la vivienda, cuyos precios crecieron un 7,9% en los últimos12 meses, y representan casi el 60% del aumento total del índice subyacente.

LA VALORACIÓN DE LOS EXPERTOS

Para Neal Keane, jefe de operaciones de ventas en la correduría internacional ADSS, "la lucha de la Fed contra la inflación se ha topado con algunos obstáculos en su intento de acercarse a su objetivo de inflación del 2%".

"Este informe, combinado con el auge del mercado laboral, ciertamente generará preguntas en la reunión del Comité Monetario de la Fed el próximo mes. La expectativa actual es de otro aumento de 25 pb en las tasas de interés, dada su señal de que la lucha contra la inflación está lejos de terminar, no se pueden descartar aumentos superiores a 25 pb", agrega.

John Leiper, director de inversiones de Titan Asset Management, destaca que "el hecho de que la inflación se haya vuelto a acelerar puede hacer que los inversores cuestionen la cómoda narración de Ricitos de Oro que las acciones han descontado en los últimos meses".

"Tras un sólido mes de enero, las acciones de EEUU se han topado con resistencia recientemente y pueden tener problemas a partir de aquí, ya que los participantes del mercado asimilan los datos y recalibran las expectativas. En general, donde sea que las tasas alcancen su punto máximo, los mercados deberán cambiar su atención de la magnitud de los aumentos adicionales de las tasas a la realidad de que las tasas permanecerán elevadas durante algún tiempo", valora.

Para Tom Kremer, estratega sénior de Quintet Private Bank, "la inflación de EEUU sigue teniendo una tendencia a la baja, pero, como han dejado claro las revisiones recientes y el informe del IPC de hoy, es posible que la caída no se produzca tan rápido y sin problemas como los mercados habían llegado a anticipar en los últimos meses".

"Si bien los datos de hoy fueron algo decepcionantes para quienes esperaban una rápida normalización de las presiones inflacionarias, no creemos que cambien fundamentalmente las perspectivas de la Reserva Federal. Esperamos que la tasa de los fondos federales alcance un pico justo por encima del 5 % en primavera, seguido de una larga pausa", considera.

Los analistas de Oxford Economics se fijan en el crecimiento del 0,6% mensual en el índice de servicios, y destacan que sus precios "son más rígidos que los de los bienes y están impulsados ​​por la fortaleza de la economía nacional, en particular el mercado laboral y el crecimiento de los salarios nominales".

"Por lo tanto, la inflación de los servicios no ha tocado techo. La vivienda representó aproximadamente la mitad del aumento total del IPC, lo que no le sentará bien a la Fed. Los precios de alquiler subieron un 0,7% en enero. Aunque las rentas del mercado se han renovado, se necesita aproximadamente un año para que eso se incorpore al IPC", agregan.

Con todo, su escenario base prevé que "la inflación debería moderarse más notablemente en la segunda mitad de este año a medida que se intensifica la desinflación de bienes y la inflación de servicios alcanza su punto máximo".

Según el criterio de Jon Maier, CIO de Global X, "la vivienda siguió siendo el componente más débil, seguido de los alimentos y la energía", y considera que " una inflación más persistente debería llevar a una Fed más agresiva".

James Bentley, director Financial Markets Online, señala que "muchos observadores del mercado están decepcionados por lo pegajosa que se ha vuelto la inflación de EUU".

"La inflación de EEUU va en la dirección correcta, pero demasiado lentamente para el gusto de la Reserva Federal, y como resultado, nadie debería esperar un viraje hacia una postura de 'paloma' en el corto plazo", concluye.

Desde Pantheon Macroeconomics destacan que "este informe no cambiará la opinión de nadie sobre el panorama de la inflación, y tanto los halcones como las palomas encontrarán algo que destacar. No cambia la muy alta probabilidad de un alza de 25 pb en marzo y no dice nada sobre mayo, eso está muy lejos".