“Han sido 24 horas fantásticas para el bitcoin que podrían generar un mayor entusiasmo por las criptomonedas. Aunque las medidas reguladoras siguen generando cierta inquietud, es evidente que existe una creciente sensación de alivio porque lo peor ya ha pasado para el sector y 2023 podría ser un año mucho mejor. La próxima gran prueba se sitúa en torno a los 24.500 o 25.500 dólares, una ruptura de la cual podría convencer a los escépticos de que el futuro es brillante”, señala Craig Erlam, analista sénior de mercados de Oanda.

🥳🚀 #Bitcoin has launched to a 6-month high, surprising the #bearish trader sentiment. With prices jumping above $24.2k for the first time since Aug. 14th, 2022, watch for whale addresses increasing as a sign of increased key stakeholder confidence. https://t.co/ztEhsIYNAY pic.twitter.com/ZJSfjrwJvA