A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Castor Maritime, Alibaba, Apple, bitcoin, Airtificial Intelligence, Audax Renovables, Telefónica e Iberdrola.

Buenos días. Recientemente he comprado acciones de la compañía Castor Maritime del Nasdaq. Las he comprado tras una caída y ha seguido cayendo. ¿Cómo ve la compañía a corto, medio y largo plazo? Gracias de antemano. Saludos. J.R.

Estimado lector, buenas tardes. Castor Maritime es un valor muy bajista a pesar de los rebotes que en ocasiones tenemos contra tendencia (fases de reacción). En la medida en que el precio siga construyendo máximos y mínimos decrecientes no tendremos la más mínima señal de fortaleza, por no hablar del hueco bajista que dejó a principios de abril en los 0,74 dólares y que no va a ser nada fácil de cerrar. Digamos que no hay nada que me invite a apostar por este valor en el momento actual. No es un valor que un servidor tendría en cartera. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Castor Maritime

Buenos días, le agradecería un análisis de Alibaba y otro de Apple. Muchas gracias. O.J.

Apreciado inversor, buenas tardes. Alibaba es un valor alcista en términos de medio y de largo plazo, pero en el corto le tenemos en fase correctiva. Recientemente ha perforado soportes de corto plazo y nos descartamos que pueda dirigirse más abajo, hacia la zona de soporte de los aproximadamente 170-171 dólares: los mínimos de 2020. Si tuviera que intentarlo en este valor me sentiría mucho más cómodo desde niveles algo inferiores. Pero en ningún caso estamos hablando de un valor bajista en términos de medio y de largo plazo.

Gráfico semanal de Alibaba

Apple está coqueteando en los últimos tiempos con la MM200 diaria, aunque no se alarmen si la perfora porque sabemos que esta media, que en mi opinión es solo orientativa, falla mucho. Genera mucho ruido, no es infalible. Digamos que tenemos al valor dentro de un amplio lateral desde el pasado verano, pero dentro de una clara tendencia alcista de fondo, que es lo que realmente nos debe importar. Ahora bien, presenta un importante soporte en los mínimos de marzo (116,21) que sería bueno no se perforara. Si lo hacen pueden venir curvas y no descartaría, incluso, una caída hacia el importante soporte que tiene en el hueco alcista de principios de agosto en los 96,19 dólares. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Apple

Buenas, José María. Tengo un bitcoin comprado cerca de los 23.000 dólares, cuando superó el año pasado los famosos 20.000. No tengo prisa en vender, pero el susto lo tengo metido en el cuerpo tras el último batacazo. ¿Sigue siendo optimista con la criptomoneda? ¿Colocaría un ‘stop’ de beneficios en algún nivel? Muchas gracias. Un saludo. D.RH.

Estimado lector, buenas tardes. Invertir en el bitcoin no es fácil. La volatilidad es extrema para lo bueno y para lo malo. Y eso que ahora mismo le tenemos en un ciclo alcista. Cuando llegue el invierno del bitcoin (ciclo bajista) será muy muy duro. Pero a día de hoy y a pesar de las caídas de los últimos meses no hay nada de lo que preocuparse en lo que a la tendencia alcista de fondo se refiere. Le invito a que lea aquí el análisis de este jueves acerca de lo que parece que puede ser una capitulación del mercado. Las fuertes caídas, el miedo, el alto volumen… todo apunta en este sentido. Por lo tanto, sí, a día de hoy sigo siendo optimista con el bitcoin mientras el precio no me diga lo contrario. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario del futuro del bitcoin

Buenos días. ¿Sería posible un análisis de Airtificial Intelligence a medio plazo, por favor? Gracias. M.LS.

Apreciado inversor, buenas tardes. Airtificial no es un valor que guste. No soy amigo de este tipo de valores y con ello me refiero al precio al que cotiza. El precio ya lo dice casi todo. Lo que no quita para que en el corto plazo pueda estar dando forma a un triángulo simétrico de continuidad de tendencia, es decir, alcista. Como soporte más importante en este momento tenemos los 0,1070-0,1080 euros, los mínimos de este año. Lo normal es que trate de romper al alza el triángulo y experimente un importante tramo alcista, pero la confirmación del movimiento pasa por ser capaz de cerrar por encima de la resistencia de los 0,1370 euros (máximos de abril). Pero, insisto, no es un valor que tendría en cartera porque no es alcista en términos de medio y de largo plazo. No es un valor fuerte. Un saludo.

Gráfico diario de Airtificial Intelligence

Buenos días, D. José María, ¿sería tan amable de analizar Audax Renovables? Gracias por toda su ayuda a los pequeños inversores. Saludos. C.MY.

Estimado lector, buenas tardes. El gráfico de Audax Renovables habla por sí solo. Las zonas de control por abajo y por arriba son claras. Muy claras. Es decir, si tuviera que entrar en el valor lo intentaría en los niveles más cercanos posibles al soporte de los 1,20 euros, o bien si en algún momento fuera capaz de saltar por encima de la directriz bajista que une todos y cada uno de los sucesivos máximos decrecientes desde principios de 2018 y que pasa en este momento por la zona de los 2,45 euros. Mientras tanto y en la medida en que el precio no salga del rango de precios mencionado no tendremos nada. Tan solo un errático movimiento lateral que poco a poco se está estrechando. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Audax Renovables

Buenos días. Me gustaría preguntarle por las acciones de Telefónica y de Iberdrola. ¿Dónde cree que puede ser interesante entrar con un horizonte de largo plazo? Gracias, un saludo. JA.F.

Apreciado inversor, buenas tardes. De Telefónica vengo repitiendo el mismo ‘speech’ meses y meses. ¿Puede seguir rebotando? Sí. ¿Es alcista de medio y de largo plazo? No. Quiero pensar que en esta ocasión intentará atacar la resistencia que presenta en el hueco bajista semanal de marzo de 2020, que se le está atragantando de qué manera. Y por encima y de mayor relevancia tiene la directriz bajista de largo plazo, ahora en los aprox. 5,40 euros. O lo que es lo mismo, para poder hablar de un cambio de tendencia a largo plazo hemos de exigirle que como mínimo deje atrás la directriz bajista principal. Algo que ahora mismo le queda todavía muy lejos.

Gráfico semanal de Telefónica

Iberdrola es de los valores más alcistas de nuestro mercado. Hace varias semanas decíamos que el momento de intentarlo al alza era justo en la zona de los diez euros, por donde pasaba la directriz alcista. El único problema es que en el corto plazo le tenemos en zona de nadie, pero eso sí dentro de una impecable tendencia alcista de largo plazo que es lo que realmente nos debería importar. Ahora mismo solo tiene como resistencia los máximos históricos (12,40). Por encima se colocaría en subida libre absoluta. Es un claro mantener en cartera, sin duda. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Iberdrola

