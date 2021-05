En las últimas sesiones hemos estado hablando de la importancia del soporte de los mínimos del 'martillo' de la sesión del 4 de marzo en los 539,49 dólares. Nivel de precios que sigue sin ser perforado.

Análisis Técnico FUTURO GIRO ALCISTA EN SOBREVENTA S1 539 S2 500 R1 600 R2 780 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Insistimos en la estrategia alcista sobre Tesla de los últimos días por cuanto pocos valores alcistas de largo plazo cotizan en niveles de soporte tan claros: a las puertas de los mínimos de la sesión en forma de 'martillo' del 5 de marzo (539,49 dólares). La vela en forma de 'martillo' se produce normalmente al final de una fase correctiva prolongada y muchas veces tiene lugar cerca de soportes clave. Interpretándose esta como un punto de inflexión de la tendencia, pasando de bajista a alcista.

El caso es que los mínimos del 'martillo' pueden formar parte del final de una onda 'a', los máximos del rebote posterior (780,79) el final de una onda 'b' y puede que estemos ante el final de una onda 'c'. Un 'abc' correctivo. Es cierto que las ondas 'c' suelen caer por debajo del mínimo de la onda 'a' menos cuando se trata de una plana irregular. Aunque esto lo sabremos mejor a posteriori claro está. En cualquier caso, si hay que lanzarse a la piscina en Tesla ha de ser ahora, a las puertas del importante soporte que tiene en los mínimos del 'martillo' y siempre y cuando este no se perfore con claridad al cierre de la sesión y en velas semanales. Cerrar por debajo sería una señal de debilidad preocupante, si bien es cierto que en ocasiones se perfora en un movimiento rápido para desde ahí construirnos divergencias alcistas.

Con todo, lo que está claro es que en torno a los mínimos de marzo es donde tiene sentido intentarlo por el lado largo. La sobreventa diaria arroja lecturas extremas y si bien es cierto que el precio cotiza por debajo de la MM200 diaria sabemos que esta genera mucho ruido y señales falsas. No es tan infalible como lo es la MM200 semanal. No me preocuparía demasiado por la perforación de la media móvil de 200 sesiones.