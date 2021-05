El 'oro negro' se está desinflando con celeridad justo cuando todo hacía presagiar un ataque, con éxito, a la importante zona de resistencia de los 72 dólares/barril.

Análisis Técnico FUTURO GIRO BAJISTA EN SOBRECOMPRA S1 60.27 S2 57.42 R1 72 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Justo cuando todo apuntaba a que el precio del petróleo iba a atacar la importante resistencia de los 72 dólares/barril y experimentar así un nuevo 'rally' el precio se nos ha venido abajo. Ha marcado un máximo anual en la semana en los 70,24 dólares y ahora le tenemos en los 65 dólares/barril. Con todo, en el muy corto plazo le tenemos en zona de nadie. A medio camino entre el soporte de los 60 dólares (mínimos de marzo) y la resistencia de los 72 dólares. El giro a la baja de los últimos días no quiere decir que tengamos que asistir a un desplome en el precio del crudo. O al menos no por el momento. Es simplemente que no se ha atrevido con la resistencia clave y por lo tanto podría entrar ahora en un largo movimiento lateral (fase de reacción).