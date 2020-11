A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Acerinox, Telefónica, Repsol, Faes Farma, Santander, Jenoptik, IAG y Airbus.

Buenos días, D. José María. ¿Podría analizar por técnico Acerinox, en el corto plazo? Muchas gracias por todos sus análisis. F.M.

Estimado lector, buenas tardes. Vamos a ver cómo queda la vela semanal de Acerinox este viernes por aquello de ver si este cierra o no el hueco bajista semanal (fuerte resistencia) de los 8,004 euros. Este hueco se rellenó en el rebote de junio, pero no se cerró o lo que es lo mismo anuló. Si se cierra tendremos una importante señal de fortaleza no vista en mucho tiempo. Antesala de lo que puede ser el inicio de un movimiento hacia la resistencia que presenta en los máximos anuales (10,23). Y por encima tenemos la parte alta del canal bajista de largo plazo, ahora en los 10,90 euros. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Acerinox

Hola, buenos días. Vaya por adelantado las gracias por sus recomendaciones. Quería preguntarle su opinión sobre la evolución a medio plazo de dos importantes valores del Ibex que llevan meses bajando y que parecen haber despertado: Telefónica Y Repsol. ¿Y de Faes Farma qué me puede decir también? Reciba un cordial saludo. I.A.

Apreciado inversor, buenas tardes. Los dos títulos por los que me pregunta los analizamos este martes. (Puede leerlos aquí: Telefónica y Repsol). Dicho esto, todavía es pronto para lanzar las campanas al vuelo. Vamos paso a paso y a ver en qué queda la vela semanal este viernes. En el caso de Repsol me sigo quedando con la reacción alcista desde el importante soporte decreciente de largo plazo. Solo por encima de los máximos de julio podremos hablar de una potencial figura de implicaciones alcistas en términos de medio plazo. Y lo cierto es que hacia ahí es a donde parece querer dirigirse.

Gráfico semanal de Repsol

En cuanto a Telefónica, mucho más débil que la petrolera, se está quedando muy atrás en el rebote en comparación con las subidas de muchos otros grandes títulos. Por el momento no está siendo capaz de confirmar por encima de la resistencia (antes soporte) de los mínimos de marzo. Es en este título donde mejor se observa que a día de hoy todo sigue formando parte de un rebote, de un simple rebote (fase de reacción) dentro de una impecable tendencia bajista de fondo, o primaria.

Gráfico mensual de Telefónica

Por último, en cuanto a Faes Farma, le tenemos ya ‘asomando la cabeza’ por encima de la resistencia que le confiere la parte alta del canal bajista por el que se viene desplazando el precio desde abril. Aunque falta confirmar por encima de la resistencia que tiene en los máximos de septiembre (3,77). Por encima no descartamos un movimiento hacia los máximos de abril en los 4,14 euros. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Faes

Buenos días, me gustaría que analizara el título de Santander tras las fuertes subidas. ¿Esta vez será la buena o es otro espejismo? Muchas gracias. A.MH.

Estimado lector, buenas tardes. Santander es otro título que también analizamos este martes (léalo aquí). Dicho esto, da la sensación de que el precio se dirige a la importante resistencia que tiene en los máximos de junio (2,60) y no descarto que, en torno a esa zona, se pueda tomar un respiro. Asistamos a un ajuste/corrección proporcional del último ‘rally’. Muy pocas veces los precios se vuelven en ‘V’. Lo normal es que tras el ‘rally’ actual se tomen un descanso y después los precios trate de atacar los máximos del actual rebote para desde ahí dar forma a algún tipo de figura de vuelta al alza. Vamos paso a paso. El fuerte volumen que estamos teniendo en las subidas nos hace ser más optimistas que en otros momentos de mercado. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico mensual de Banco Santander

Buenos días, señor. Estoy interesado en la compañía alemana Jenoptik compradas a 25 euros. P.L.

Apreciado inversor, buenas tardes. Jenoptik se está desplazando dentro de un impecable lateral desde el pasado mes de mayo, con un soporte muy claro en el nivel de los 19,70 euros y resistencia en los 25,10-25,80 euros. Y hasta que el precio no salga de este lateral no tendremos pista alguna acerca del que puede ser el siguiente gran movimiento en tendencia. O lo que es lo mismo, en la medida en que el precio no cierre por debajo del soporte que tenemos en los mínimos de junio y de octubre no tendremos la más mínima señal de debilidad y por lo tanto seguiremos estando ante un claro mantener en cartera. Se trata de un valor en fase correctiva (máximos y mínimos decrecientes) desde junio de 2018.

Gráfico diario de Jenoptik

Estimado José María. Tengo en cartera IAG a 3,20 euros. No tengo prisas, pero después de lo mucho que he sufrido con esta acción me estoy planteando venderlas, o parte de ellas, antes el rebote de los últimos días. No sé qué hacer la verdad. Estoy totalmente despistado. ¿Qué haría usted? ¿Y qué opina de Airbus? Gracias y un cordial saludo.

Estimado lector, buenas tardes. Vamos a ir poco a poco, paso a paso. Por el momento todo sigue formando parte de un simple rebote en IAG. Pero es un rebote con un claro fundamente detrás: la posibilidad de una vacuna que funciona y que se podría empezar a distribuir a principios de 2021. Luego el mercado ha pasado de descontar una incertidumbre absoluta, total, a ver algo de luz. Y lo ha hecho de un día para otro. La vacuna está disipando la losa que tenía el mercado encima y de ahí las subidas actuales. Luego en cierta medida cabe pensar de un suelo de mercado en los mínimos de octubre, o al menos para la gran mayoría de los títulos.

Gráfico semanal de IAG

Ni mucho menos tiene sentido plantearse una vuelta a los máximos de enero porque el daño que han sufrido muchas compañías (principalmente todo lo que está relacionado con el turismo) como es el caso que nos ocupa tardará muchos años en volver a la normalidad. Resumiendo, el mercado está descontando el hecho de que haya una vacuna, que no es poca cosa. Pero de ahí a descontar una vuelta a la normalidad hay mucho trecho. Técnicamente, por lo pronto está por ver si la resistencia que presenta en los máximos de septiembre se consigue superar, sabiendo que hay otra fuerte resistencia mucho más relevante en el hueco bajista semanal de marzo en los 2,61 euros. De todas formas, le invito a que lea aquí el análisis que este martes realizamos sobre la aerolínea.

En cuanto a Airbus, tres cuartas partes de lo mismo. Solo que este título está menos tocado que la aerolínea. De hecho, le tenemos atacando la resistencia que presenta en los máximos de junio y si fuera capaz de confirmar por encima en velas semanales no descartaremos, incluso, una vuelta hacia la importante resistencia que le confiere el hueco bajista semanal de mediados de marzo en los 99,50 euros. Anular, o lo que es lo mismo cerrar este hueco, sería una importante señal de fortaleza. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Airbus

