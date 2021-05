El Ibex y el resto de plazas europeas arrancarán la semana sin la referencia de Wall Street, cerrado por el festivo del Memorial Day. Tampoco abre este lunes la Bolsa de Reino Unido. Los futuros europeos caen un 0,2% y los americanos vienen con levísimas subidas, mientras que en Asia los descensos se han impuesto, con recortes de más del 1% en el Nikkei.

Análisis Técnico CANAL BAJISTA S1 8800 S2 8400 R1 9600 R2 10000 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

La sobrecompra diaria y semanal presenta lecturas muy altas en el Ibex, al igual que para el conjunto de las bolsas mundiales. Esto, en condiciones normales, le resta 'momentum' alcista a las bolsas. Pero es cierto que a día de hoy no se ha perforado soporte alguno y por lo tanto la tendencia sigue siendo alcista sin ningún tipo de problema. Ahora bien, en el corto plazo tenemos una resistencia a la vuelta de la esquina (9.250) y por encima ya no hay nada hasta la zona de los aproximadamente 9.600 puntos, que no es otra cosa que la parte alta del canal bajista de largo plazo. Canal cuya parte superior se trata también de una directriz bajista por aquello de tener, al menos, tres puntos de apoyo o de tangencia. De ahí que llevemos meses y meses hablando del nivel de los 9.600 puntos como resistencia principal. Me cuesta creer que dicha zona de control se pueda superar con una sobrecompra tan elevada y sin una corrección/ajuste proporcional de las importantes subidas acumuladas desde octubre.