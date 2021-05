Las fuertes subidas de la semana pasada han llevado a los títulos de Merlin Properties a cerrar, o lo que es lo mismo, anular el hueco bajista semanal de finales de marzo en los 9,30 euros.

Análisis Técnico ROTURA RESISTENCIA S1 8.78 R1 10.70 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Importante señal de fortaleza en los títulos de Merlin Properties tras cerrar, o lo que es lo mismo anular, el hueco bajista semanal de marzo del año pasado en los 9,292 euros. Este hueco ya forma parte de la historia y, correcciones puntuales aparte, puede decirse que ya no hay nada realmente importante hasta otro 'gap' bajista semanal que tiene el valor en los 10,70 euros. En cualquier caso, el camino no va a ser fácil ya que tiene importantes resistencias entre medias, como son los mínimos de 2019 en los aprox. 9,55 euros. Justo casi donde tenemos la cotización en este momento. Pero qué duda que cabe que por algún lado hay que empezar y cerrar el hueco bajista de los 9,30 euros es un primer paso hacia delante que no podemos obviar.