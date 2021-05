A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Google, Acerinox, Sacyr, Solaria, Grenergy, NIO, Tesla y Mapfre.

Análisis Técnico CONSULTORIO ANÁLISIS TÉCNICO

Buenos días. Me gustaría leer su análisis sobre Alphabet. En concreto, ¿qué recorrido tiene a corto y medio plazo? Soy un inversor a largo plazo y me gustaría incrementar posiciones, pero no sé exactamente en qué punto hacerlo. Gracias. R.S.

Estimado inversor, buenas tardes. Alphabet (Google) es un valor en subida libe como la gran mayoría de los gigantes tecnológicos. Simplemente observe la directriz alcista que une todos y cada uno de los mínimos crecientes desde marzo del año pasado. Tenemos una recta de aceleración con cuatro impecables puntos de apoyo o de tangencia que pasa en este momento por los aproximadamente 2.170 dólares. Es un claro mantener en cartera, pero abrir largos ahora no lo veo. Comprar ahora es llegar muy tarde al mercado. Si tuviera que hacerlo esperaría a alguna corrección importante, pues nada sube por los siglos de los siglos sin su correspondiente fase de ajuste o corrección proporcional. Otra cosa es que viniera invertido desde muy atrás, en cuyo caso es un claro mantener en cartera sin ningún tipo de problema. Además de la directriz alcista tenemos otro importante soporte en el hueco alcista de los 1.919 dólares. Un saludo.

Gráfico diario de Google

Buenos días. Estoy dentro de Acerinox y de Sacyr, con buenas plusvalías. Mi pregunta es… ¿hasta dónde debo aguantar? Un saludo. B.

Apreciado lector, buenas tardes. Acerinox ha superado meses atrás la parte alta de un amplio canal lateral-bajista. Es decir, cabe la posibilidad de que se tome un merecido descanso (fase de reacción) y la cotización decida poner rumbo al soporte de los aprox. 10,10-10,20 euros (throw back). Pero lo importante, en mi opinión, es que el valor ya no tiene resistencias importantes hasta la zona de máximos históricos en los 13,60 euros (máximos de 2006). Digamos que en términos de medio plazo es un claro mantener, aunque en el corto plazo presenta un soporte en la zona de los 11,50 euros. Y mientras no perfore este nivel de precios no hay nada de lo que preocuparse.

Gráfico mensual de Acerinox

En cuanto a Sacyr todo sigue siendo un claro mantener también. Las últimas caídas no significan nada, no suponen ningún cambio dentro de la estructura alcista de los precios de los últimos tiempos. Los mínimos y máximos crecientes se suceden una y otra vez y así no se cae. Como zona de soporte más importante en este momento tenemos la zona de los 2,05 euros y como resistencia el hueco bajista semanal de finales de febrero de 2020 en los 2,50 euros. Un saludo.

Gráfico semanal de Sacyr

Buenos días, José María. Gracias por los análisis de su sección del consultorio. No me los pierdo nunca. ¿Qué recorrido ve en Solaria y Grenergy? Entré a principios de año al calor de los máximos de todos el sector y el castigo está siendo ya excesivo. Creo yo. ¿Cree que se pueden recuperar o vendo y asumo pérdidas? Un saludo. R.OM.

Estimado inversor, buenas tardes. Antes que nada, le invito a que lea aquí el análisis sobre el sector de las renovables de este fin de semana. Dentro de la fase correctiva de Solaria, que sigue intacta a falta de tener algún tipo de figura de vuelta, tenemos un soporte en los mínimos anuales (14,43) y la primera resistencia en los 18,57 euros (último máximo decreciente). Y como principal zona de soporte de medio y de largo plazo tenemos la directriz alcista de largo plazo que une todos y cada uno de los sucesivos mínimos crecientes desde junio de 2016. Esta pasa en el momento actual por la zona de los aprox. 14 euros. Es decir, si no hemos visto los mínimos de la caída falta poco.

Gráfico semanal de Solaria

En cuanto a Grenergy, presenta soporte en los mínimos de mayo (23,20) y una resistencia importante en el imponente hueco bajista de los 33,30 euros (hueco de la sesión del 18 de marzo). Solo cerrando este hueco bajista comenzaremos a mirar al valor con otros ojos. Mientras tanto, todo encaja dentro de lo que es un rebote (fase de reacción) tras un desplome previo del 47%. El oscilador de momento estocástico se ha girado y cruzado al alza desde niveles de sobreventa extremos, lo que deja la puerta abierta a que las alzas tengan continuidad en las próximas semanas. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Grenergy

Hola, buenos días. Quisiera que analizara NIO y Tesla, a los que le pierdo un 30% y un 10%, respectivamente. ¿Han dejado de ser alcistas? Un saludo. G.MR.

Apreciado lector, buenas tardes. NIO...

--AMPLIANDO--

Gráfico semanal de NIO

En cuanto a Tesla...

--AMPLIANDO--

Gráfico diario de Tesla

Buenas, Sr. Rodríguez. Tengo acciones de Mapfre que compré (a 1,79) cuando publicó resultados a finales de abril. ¿Cómo ve el valor? ¿Le sigue gustando? Un saludo y gracias por todos sus consejos. R.HV.

Estimado inversor, buenas tardes. De Mapfre hemos hablado largo y tendido en varias ocasiones en los últimos tiempos. Oportunidades de compra ha dado muchas en el pasado y ahora es el momento de mantenerlas en cartera. Justo en este momento la estructura de los precios está atacando una zona de resistencia intermedia, en los 1,90 euros. Pero una vez superada esta puede decirse que ya no tiene resistencias importantes hasta el hueco bajista de finales de febrero de 2020 en los 2,08 euros. Ahí es donde tenemos la siguiente gran zona de resistencia. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Mapfre

¿Todavía no conoces Trader Watch? TW es un servicio que ofrece un continuo seguimiento en tiempo real de los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión en cada momento

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.