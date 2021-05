La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha sembrado el miedo entre los inversores al poner sobre la mesa una posible subida de los tipos de interés para evitar que la economía se sobrecaliente debido a los mayores niveles de gasto público. Sus palabras no han gustado al mercado y Wall Street corrige con fuerza, el Nasdaq se deja más de un 2,5%.

"Puede ser que los tipos de interés tengan que subir algo para asegurarse de que nuestra economía no se sobrecalienta", ha asegurado la ex presidenta de la Reserva Federal, en una entrevista con The Atlantic grabada el lunes y difundida en la web el martes. "Podría provocar algunas subidas muy modestas de los tipos de interés".

Yellen ha matizado que subir los tipos de interés favorecerá que la economía de Estados Unidos crezca más rápido, "son medidas que necesita nuestra economía para ser más competitiva".

Las palabras de Yellen se producen después de Jerome Powell, presidente de la Fed, alertara el lunes de una recuperación "irregular" de la economía a la par que el presidente de la Fed de Nueva York, Williams, afirmara que "todavía nos queda un largo camino por recorrer para lograr una recuperación económica robusta y plena". Estas declaraciones ya provocaron un cierre mixto en Wall Street.