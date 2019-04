El Ibex recupera los 9.500 puntos enchufado a Iberdrola tras sus resultados

La eléctrica se sitúa en lo más alto del selectivo junto a Naturgy y Endesa

Después de corregir un 1,3% en las dos primeras sesiones de la semana tras marcar nuevos máximos anuales el pasado jueves en 9.588 puntos, el Ibex 35 se ha 'enchufado' a las ganancias de Iberdrola (+4,3%) por sus resultados para subir un 0,47% y recuperar por la mínima los 9.500 enteros (9.501,20 puntos). Otras eléctricas como Endesa (+1,55%) y Naturgy (+1,54%) también han registrado ganancias destacadas. Por su parte, el resto de grandes bolsas europeas ha cerrado con pérdidas moderadas.



La eléctrica presidida por Ignacio Galán ha subido con mucha fuerza al publicar unas cuentas que han sorprendido positivamente, con crecimiento en todos los negocios. Sus acciones, además, han marcado nuevos máximos históricos en 8,14 euros.

Además, Bankinter (+0,06%) ha anunciado una mejora de su beneficio del primer trimestre del 1,4%, mientras que BME ha comunicado una caída del suyo del 16,5%.

En negativo, pocos valores. Inditex (-2,56%) ha sido el más bajista después de que Morgan Stanley haya publicado un informe en el que ha reiterado su consejo de 'infraponderar' por las presiones crecientes sobre su negocio. Además, ArcelorMittal ha bajado un 2% y BBVA un 0,83%.

En el Mercado Continuo, Atresmedia se ha disparado un 11% tras mejorar el suyo en un 26%. Por su parte, DIA ha caído un 3,4% mientras peligra el éxito de la opa de Fridman.

En Europa, el banco suizo UBS ha comunicado una caída del 27% en su beneficio tras un "trimestre muy difícil". Otras de las noticias del día ha sido el fin de las negociaciones entre Commerzbank y Deutsche Bank para alcanzar una fusión.

CAMPAÑA ELECTORAL Y DATO DE PARO

Más allá de todo esto, la campaña electoral sigue avanzando en España hacia las elecciones de este domingo. Y en este contexto, hoy se ha publicado la EPA del primer trimestre. El paro ha subido en 49.900 personas, su peor registro desde 2013. En el calendario de este jueves han destacado también otros aspectos, como la decisión del Banco de Japón de mantener los tipos sin cambios en el -0,1%.

En otro orden de cosas, Kim Jong-un y Vladimir Putin ya se han visto las caras en el primer encuentro de ambos líderes, celebrado en Vladisvostok, y han calificado de "sustancial" la reunión mantenida para mejorar la situación en la península de Corea. Cabe destacar también la reunión del primer ministro japonés, Shinzo Abe, con los líderes europeos en la cumbre UE-Japón en Bruselas.

En otros mercados, el petróleo Brent avanza un 0,6%, hasta 75,06 dólares, tras marcar máximos anuales en 75,60 dólares. Además, el euro se deprecia un 0,13%, hasta 1,1141 dólares, tras marcar mínimos de casi dos años en $1,1117. Y la rentabilidad del bono español a 10 años ha bajado hasta el 1,07%, mientras la prima de riesgo de España ha subido ligeramente hasta 109 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL IBEX 35

"De nuevo nos alejamos de la primera zona de soporte de muy corto plazo, que la encontramos en el hueco alcista de los 9.360 puntos. Y lo bueno es que en solo dos sesiones de caídas hemos corregido gran parte de la sobrecompra diaria y eso es bueno", argumenta José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"Pero por lo demás todo sigue igual. Seguimos dentro del impecable canal alcista de los últimos meses, cuya base (soporte) para en este momento por los 9.300 puntos y como resistencia tenemos la parte alta de este, ahora en los 9.760 puntos", añade este experto.

"Seguimos sin tener ninguna excusa para vender por cuanto no hemos perforado ningún soporte, lo que no quita para que ya no subamos con la alegría de antes. Se llama mal de altura. Y de lo que se trata es de seguir manteniendo las posiciones alcistas de fondo porque construyendo mínimos y máximos crecientes no se cae. Mas bien, todo lo contrario", concluye Rodríguez.