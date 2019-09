Los demócratas anuncian una investigación para un 'impeachment' contra Donald Trump

El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Adam Schiff, defendió este lunes la necesidad de abrir un proceso de destitución contra Trump si finalmente se demuestra que presionó en una conversación telefónica a Zelenski para que se investigaran las inversiones del hijo del precandidato presidencial demócrata, Joe Biden, en Ucrania.

La líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, que se había mostrado contraria a iniciar un 'impeachment' porque lo consideraba contraproducente, ha señalado que "ahora tenemos los hechos y estamos listos".

La apertura del procedimiento se realizará en la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, y se centrará en un posible caso de abuso de poder por parte de Trump. Pelosi ha calificado esta investigación como "el momento de la verdad" cuando falta poco menos de un año para las elecciones presidenciales en EEUU.

Las informaciones conocidas en los últimos días han cambiado el escenario y ahora los demócratas han impulsado este procedimiento. Por su parte, Trump ha calificado como "ridículas" las noticias sobre el tema, aunque según The New York Times ahora estaría dispuesto a publicar el contenido de la conversación telefónica con Zelenski.

"Si el presidente está reteniendo ayuda militar mientras intenta intimidar a un líder extranjero para que haga algo ilícito como sacar trapos sucios de su oponente durante una campaña presidencial, entonces puede que el único remedio sea igualar la maldad que esa conducta representa", afirmó Adam Schiff.

Este martes, Pelosi ha señalado en un comunicado que "las acusaciones de que el presidente de EEUU buscó alistar a un gobierno extranjero para interferir en nuestro proceso democrático al investigar a uno de sus rivales políticos, y de que utilizó la retención de asistencia extranjera del Congreso días antes como intimidación, son profundamente alarmantes".

No obstante, incluso si los demócratas aprueban la destitución de Trump antes de las elecciones, el Senado de mayoría republicana podría bloquearlo y evitar el 'impeachment' del presidente. En cualquier caso, el paso dado por Pelosi supone una nueva vuelta de tuerca al escenario político estadounidense, cuyas consecuencias son impredecibles.

Por su parte, Donald Trump ha señalado en Twitter, en su estilo habitual, que se trata de "una caza de brujas" por parte de los demócratas y que la apertura del procedimiento es "mala para nuestro país". También ha dicho que "ni siquiera vieron la transcripción de la llamada. ¡Una cacería de brujas total!"

Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country!