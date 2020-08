Tras muchos intentos, el S&P 500 ha marcado esta semana nuevos máximos históricos y los inversores se preguntan qué se puede esperar ahora del índice estadounidense, una vez que ha logrado borrar las pérdidas que sufrió a causa de la crisis del coronavirus. Los expertos lo tienen claro: si se cumple lo que dice la historia, seguirá subiendo durante los próximos meses, aunque eso no quiere decir que no pueda sufrir correcciones.

Así lo asegura Han Tan, analista de mercado de FXTM. "Si miramos atrás, a los casos pasados en los que el índice alcanzó el punto de equilibrio tras un mercado bajista, el S&P 500 ha añadido históricamente otro 4,5% durante los seis meses siguientes, y el siguiente pico llegó después de subir un 71% de media", dice este experto.

Aunque avisa de que no será un camino de rosas. "Esto no significa que las acciones vayan a ser inmunes a nuevas correcciones o a un nuevo mercado bajista", afirma, y recuerda las lecciones que los inversores aprendieron en 1989 y 2007. "Las bolsas de EEUU entraron en otro mercado bajista el los 12 meses siguientes, a pesar de haber salido completamente del mercado bajista anterior", recuerda Han Tan. Por eso señala este analista que "las ganancias adicionales no son una conclusión inevitable".

Pese a todo, en Goldman Sachs son optimistas con el índice. Tanto que sus analistas han elevado el precio objetivo del S&P 500 y cree que el selectivo estadounidense puede cerrar el año en los 3.600 puntos.

Desde FXTM señalan que será vital para el desempeño del S&P 500 lo que ocurra con el nuevo paquete de estímulos que están negociando demócratas y republicanos. Parece que los demócratas van a suavizar sus demandas para lograr acercar posturas, tal y como ha asegurado la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, lo que podría allanar el camino y "traducirse en más ganancias a corto plazo para las acciones".

Aunque todo podría saltar por los aires si aumentan, aún más, las tensiones entre EEUU y China, ya que eso podría erosionar las ganancias del sector tecnológico, que es el que ha tirado del carro tras la pandemia llevando a Wall Street hasta los niveles actuales y al S&P 500 a marcar nuevos máximos.

"LA BOLSA PUEDE SEGUIR SUBIENDO"

Adam Vettese, analista de mercado de eToro, cree que el S&P 500 puede registrar nuevas subidas siempre y cuando haya más estímulos. "Mientras el gobierno de EEUU esté preparado para abrir el grifo de los estímulos si fuera necesario, la bolsa puede seguir subiendo", dice este experto. Ahora, lo que cabe plantearse es cuánto tiempo durará.

"Pese a que es imposible de predecir con gran certeza, lo que puede perjudicar el recorrido es una posible segunda oleada de contagios", afirma este analista, que cree, no obstante, que la bolsa estadounidense cuenta con un importante soporte y catalizador positivo, que es precisamente el prometido paquete de estímulos. Siempre que los inversores "tengan la seguridad" de que la Administración Trump y la Reserva Federal van a hacer todo lo que esté en su mano, "no hay razón para que los precios de las acciones no puedan seguir subiendo, al menos, en el corto plazo".

El Gobierno estadounidense y la Fed han tenido un papel importante en este rebote de los mercados, dice eToro. "Han dado a los inversores la confianza para seguir invirtiendo en la renta variable en lugar de moverse hacia la seguridad que se percibe en la liquidez o los bonos". Aunque es cierto que ahora mismo la rentabilidad de la deuda de EEUU es muy poco atractiva y, si todo sigue igual, podría animar aún más a los inversores a comprar acciones.

"Considerando los rendimientos ultra bajos de los activos de renta fija, todo ese dinero en el sistema está encontrando su hogar en activos con más riesgo como las acciones. Una vez que una vacuna esté lista para su lanzamiento masivo, esa podría ser la señal para que más participantes del mercado apuesten por la bolsa, potencialmente a expensas de tener activos seguros como el oro", concluyen en FXTM.