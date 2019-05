Trump, convencido de que el acuerdo con Corea del Norte "ocurrirá"

A través de Twitter, como le es habitual, Donald Trump se ha mostrado convencido de que el acuerdo "ocurrirá". Se refiere al acuerdo de desnuclearización de la zona. "Cualquier cosa en este interesante mundo puede ocurrir, pero creo que Kim Jong Un comprende perfectamente el gran potencial económico de Corea del Norte, y no hará nada para interferir en el mismo. También sabe que estoy con él y que no quiere romper su promesa conmigo. ¡El acuerdo ocurrirá!", tuiteó el mandatario estadounidense este sábado.

También se ha referido a una llamada telefónica que Donald Trump mantuvo este viernes con el presidente ruso, Vladimir Putin. Ya ayer, Trump reconoció que había sido una interesante y fructífera conversación en el que habían hablado incluso de la sospecha de injerencia rusa en las elecciones estadounidenses.

Trump se ha ratificado en su postura: "Gran llamada ayer con el presidente Putin de Rusia. Tremendo potencial para buenas y grandes relaciones con Rusia, a pesar de lo que puedan leer y ver en las fake news de los medios. Mirad cómo os han engañado con la trama rusa. El mundo puede ser un lugar mejor y más seguro".

Ambos tuits llegan horas después de que el Jefe del Estado Mayor de Corea del Sur confirmase el lanzamiento de varios proyectiles desde un dispositivo lanzamisiles hacia el mar del Este. Las primeras pesquisas indician que los proyectiles volaron sobre el océano cerca de entre 70 y 200 kilómetros.

Aunque el líder norcoreano, Kim Jong Un, prometió en el marco de las cumbres mantenidas con Trump que dejaría de realizar pruebas con armamento nuclear, lo cierto es que el líder juche ha continuado haciendo pruebas armamentísticas con otros instrumentos, por lo que la tensión en la región no ha disminuido.

Anything in this very interesting world is possible, but I believe that Kim Jong Un fully realizes the great economic potential of North Korea, & will do nothing to interfere or end it. He also knows that I am with him & does not want to break his promise to me. Deal will happen!