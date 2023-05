Según ha adelantado la red social, se podrá editar el texto de los mensajes enviados en un chat para "corregir errores" o, simplemente porque se ha "cambiado de opinión".

"Desde corregir un simple error ortográfico hasta agregar contexto adicional a un mensaje, estamos entusiasmados de brindarle más control sobre sus chats", ha señalado la compañía.

IT’S HERE 📣 Message Editing is rolling out now.



You now get up to 15 minutes after sending a message to edit it. So you don’t have to worry if you duck it up 🦆 pic.twitter.com/JCWNzmXwVr